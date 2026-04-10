Martín Palermo le soltó la mano a Mauricio Macri y le tiró un palazo: "Ni un café"

El palazo menos pensado: Martín Palermo destrozó a Macri

Martín Palermo rompió el silencio con una picante crítica contra Mauricio Macri que sorprendió a más de uno. Más allá de que el ídolo tiene una amistad con el expresidente de Boca Juniors con el que ganó todo en la institución, dejó en claro un detalle que no pasó para nada inadvertido. El mismo tiene que ver con el rumor de su posible llegada a San Lorenzo después de la salida de Damián Ayude que derivó luego en el arribo de Gustavo Álvarez.

El "Titán" dialogó con DSports y recordó que estuvo muy cerca de asumir en el "Ciclón", lo que finalmente no se concretó con el actual mandamás, Sergio Costantino. Claro que lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones contra el exmandatario de nuestro país, a quien dejó en ridículo con sólo un comentario. A su vez, se refirió a lo que fue el sorteo de la Copa Sudamericana, donde estuvo presente más allá de estar sin club en ese momento.

El palazo de Martín Palermo a Macri

"Macri no te paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo en San Lorenzo", esbozó Palermo sobre los rumores del posible vínculo del ex presidente con él cuando se hablaba de su posible llegada a Boedo. Además, sostuvo que "cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Tengo una amistad con él pero después todo lo demás es ajeno". Por otro lado, el ídolo del "Xeneize" aseguró que creyó que iba a ser el DT del "Ciclón" y que "lo deseaba por todo lo que mueve el club. En el sorteo de la Sudamericana analizaba los rivales".

Martín Palermo apuntó contra Mauricio Macri

Martín Palermo sobre el presente de Platense

Si bien no pudo sacar campeón al "Calamar", Martín Palermo estuvo muy cerca de lograrlo y hoy, con el equipo en la Copa Libertadores, opinó sobre lo que viven desde adentro. "Es algo histórico. Me invitaron pero soy un poco reacio a ir a las canchas porque no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan. Aparte con un rival con tanta historia como el Corinthians que Platense le hizo partido pero ellos aprovecharon bien las que tuvieron".

A propósito sobre el fútbol brasileño y su paso por allí como DT de Fortaleza, el "Titán" agregó que "la cabeza de los brasileros no es la que tenemos nosotros, abrieron la posibilidad de que haya entrenadores argentinos allá y los hinchas son bravos, te van a apretar". A su vez, también destacó a Adam Bareiro, quien fue una de sus figuras más allá del descenso a la Serie B: "Fue muy importante, hizo los goles en los partidos importantes y nos llevó hasta la última fecha, si le ganábamos a Botafogo nos quedábamos en Primera".

Las estadísticas de Palermo en Boca

404 partidos oficiales entre sus dos ciclos (1997-2000 y 2004-2011).

236 goles.

48 asistencias.

13 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Palermo como DT