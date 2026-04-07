Se cayeron dos posibles refuerzos de San Lorenzo para la Copa Sudamericana

San Lorenzo se quedó sin refuerzos para Gustavo Álvarez: qué pasó

San Lorenzo visitará a Deportivo Recoleta de Paraguay en el marco del debut en la Copa Sudamericana 2026, pero en las últimas horas su DT recibió una mala noticia. Gustavo Álvarez no podrá contar con los dos refuerzos que pretendía no sólo para afrontar dicho certamen continental, sino también el resto de la temporada. Las lesiones graves que afectan la defensa del "Ciclón" obligaron a buscar reemplazos que finalmente no llegarán.

Agustín García Basso y Ramiro Funes Mori eran los dos apuntados por la dirigencia comandada por Sergio Costantino para sumar al plantel del flamante entrenador. Sin Gastón Hernández ni Daniel Herrera -lesionado en noviembre del 2025- en el equipo de Boedo por varios meses debido a sus respectivas roturas de ligamentos, tanto el hombre de Racing como el de Estudiantes de La Plata sonaron fuerte en las paredes del Nuevo Gasómetro. Sin embargo, no llegarán y se conocieron los motivos.

Por qué no llegan los dos refuerzos pretendidos por San Lorenzo para la Sudamericana y el resto de la temporada

Con respecto al futbolista de la "Academia", desde Avellaneda rechazaron la oferta formal presentada por el "Ciclón" por un préstamo hasta diciembre sin cargo y opción de compra. Por otro lado, las charlas con el "Pincha" por el "Melli" tampoco prosperaron y Gustavo Álvarez se quedó sin refuerzos. Cabe destacar que San Lorenzo contaba con dos cupos por las bajas de Hernández y Ezequiel Cerutti pero finalmente no podrá incorporar.

De esta manera, la nueva dirigencia -que asumirá en el cargo tras las elecciones del 30 de mayo- se encargará de lo que será el próximo mercado de pases del fútbol argentino para afrontar tanto lo que será el Torneo Clausura como la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, estos dos últimos certámenes en caso de que el equipo avance.

Ramiro Funes Mori no llegará a San Lorenzo

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El "Ciclón" visitará a Deportivo Recoleta de Paraguay este miércoles 8 de abril en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 19 horas, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium. Por otro lado, el árbitro será el chileno Cristián Marcelo Garay Reyes.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana