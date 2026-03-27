Pipo Gorosito le soltó la mano la dirigencia de San Lorenzo y sueña con volver: "Ojalá"

Néstor "Pipo" Gorosito se desligó completamente de la dirigencia de San Lorenzo de Almagro con una reciente declaración en la que también aseguró que sueña con volver al club. El DT que brilló en su etapa como futbolista de la institución habló con DSports acerca de esta chance y dejó en claro que no descarta para nada regresar para ser entrenador. Lo cierto es que el "Ciclón" no atraviesa su mejor momento más allá de la victoria reciente por Copa Argentina ante Deportivo Rincón y el empate 1 a 1 con Deportivo Riestra.

"El sueño de volver sigue intacto. Quiero que le vaya bien al club, esté quien esté. Ojalá que esté yo el día de mañana y me duele cuando no se da", reveló "Pipo" en diálogo con el ciclo Cómo Te Va de Marcelo Benedetto. A su vez, transmitió su confianza para Gustavo Álvarez, quien recientemente asumió en el cargo. "Dios quiera que le vaya bien", añadió. Por otro lado, habló de su relación con la actual dirigencia y se desentendió con un mensaje contundente.

El mensaje de Pipo Gorosito con el que se desligó de la dirigencia de San Lorenzo

En la entrevista con DSports, Gorosito aseguró que lo llamaron para participar de un spot publicitario y se negó: "Le dije que no tengo problema si es político. Yo no participo. El otro día cuando fui -a la cancha- me ofrecieron pasar al palco, pero no quiero que se malinterprete". Por otro lado, el DT que viene de dirigir a Alianza Lima de Perú insistió que quiere ser DT otra vez pero dejó en claro que "el club tiene que elegir lo que crea conveniente. No me gusta presionar".

Los números de Pipo Gorosito como DT

Clubes : Nueva Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, Xerez CD de España, Tigre, Almería de España, San Martín de San Juan, Olimpia de Paraguay, Gimnasia de La Plata, Colón de Santa Fe y Alianza Lima.

: Nueva Chicago, San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, Xerez CD de España, Tigre, Almería de España, San Martín de San Juan, Olimpia de Paraguay, Gimnasia de La Plata, Colón de Santa Fe y Alianza Lima. Partidos dirigidos : 625.

: 625. Triunfos : 237.

: 237. Empates : 169.

: 169. Derrotas : 219.

: 219. Títulos: Copa de la Superliga 2019 con Tigre y Torneo Clausura de Paraguay 2020 con Olimpia.

El fixture de San Lorenzo: los próximos partidos