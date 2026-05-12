Florentino Pérez se hartó del escándalo en Real Madrid: adelantó elecciones y desmintió un cáncer

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló tras los últimos escándalos y dejó una frase que impactó en el club.

En medio de semanas cargadas de tensión institucional y cuestionamientos deportivos, Florentino Pérez rompió el silencio en Real Madrid y confirmó que llamará a elecciones de forma anticipada. El mandatario reconoció que no va a renunciar a su cargo, pero aseguró que tomará medidas para corregir errores y reordenar la situación de cara a la próxima temporada.

El clima en el "Merengue" atraviesa uno de sus momentos más sensibles de los últimos años. Después de una temporada marcada por críticas internas, malos resultados y tensiones dentro del plantel, como la pelea que se hizo pública entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, Florentino sorprendió y decidió salir públicamente a dar explicaciones sobre la situación general del club y suya.

El dirigente afirmó que hubo situaciones que no estuvieron a la altura de la historia del club y dejó una frase contundente sobre su futuro y la dirigencia: “Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. No voy a renunciar… Y lo que le he pedido a la Junta Electoral es que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual".

La noticia de que llamará a elecciones fue la máxima sorpresa, ya que el mandato de Florentino y su dirigencia finaliza en 2028. El propio presidente explicó el motivo de la determinación de convocar elecciones: "Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios. A diferencia de lo que ocurre en otros clubes, pero en el Madrid no hay un solo dueño. En el Madrid son los 100,000 socios que pertenecemos y que formamos todos los socios del Real Madrid". "He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí”, expresó.

Además, quien está llevando adelante su séptima presidencia en Real Madrid, expresó que el mal momento deportivo del equipo fue utilizado para desprestigiarlo de forma personal. "Están aprovechando esta situación para atacarme. ‘¿Dónde está Florentino?’ Algunos están diciendo que estoy enfermo, que tengo cáncer terminal... Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la gente que está preocupada por mí. Sigo siendo presidente del club y de mi empresa, que tiene una facturación de 50.000 millones al año. Mi salud es perfecta. Si me hubieran dicho que tenía cáncer, tendría que ir a un centro de cáncer. Habría sido noticia en todo el mundo. No es verdad, y ese rumor solo ha crecido”.

Sobre las elecciones que llegarían en unos meses, Pérez dio otro mensaje: "Dicen que hay gente que se está moviendo en las sombras para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar a elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse a tomar la oportunidad de hacerlo”, enfatizó.

Florentino Pérez apunta a corregir errores internos

Lejos de esquivar el tema, Pérez dejó en claro que habrá revisiones importantes dentro de la estructura deportiva y dirigencial del club. Aunque evitó profundizar sobre nombres propios, su discurso dejó entrever que se vienen cambios para intentar recuperar estabilidad. En España interpretan que las palabras del mandatario no sólo apuntan al rendimiento futbolístico, sino también a cuestiones institucionales y disciplinarias que generaron ruido durante la temporada. Las tensiones con árbitros, los conflictos mediáticos y algunos episodios internos desgastaron la imagen del club en distintos momentos del año.

El máximo dirigente del conjunto madrileño entiende que el equipo necesita volver a enfocarse exclusivamente en lo deportivo y bajar el nivel de exposición negativa que se generó en los últimos meses. Más allá de las críticas, el presidente merengue también dejó un mensaje optimista pensando en lo que viene. Confía en que el club podrá reorganizarse rápidamente y volver a competir al máximo nivel tanto en España como en Europa.

En paralelo, la dirigencia ya trabaja en decisiones importantes vinculadas al mercado de pases, la continuidad de algunas figuras y la planificación deportiva para la próxima temporada. La intención es recuperar protagonismo y evitar que los conflictos externos vuelvan a desviar el foco. Dentro del club consideran que este momento puede servir como punto de inflexión para reconstruir la armonía interna y fortalecer un proyecto que continúa teniendo enormes aspiraciones deportivas.