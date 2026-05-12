Cuánto gana un playero de estación de servicio en mayo 2026: el salario que cobra

Cuánto aumentan los salarios playeros

Los empleados de estaciones de servicio cobrarán en mayo sin nuevos aumentos salariales, luego de que las negociaciones paritarias entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) y las cámaras empresarias del sector no alcanzaran un acuerdo durante abril.

De esta manera, continúan vigentes las escalas salariales acordadas previamente y el sueldo básico de un playero se mantiene por encima de los $1,35 millones mensuales.

Cuánto gana un playero en mayo de 2026

Según la escala salarial vigente para abril de 2026 —que se paga durante mayo—, el Operador de Playa, categoría principal de los playeros de estaciones de servicio, cobra:

Sueldo mensual: $1.350.389,10

Valor por jornada: $51.938,04

Valor por hora: $6.492,26

El salario corresponde al básico establecido dentro del convenio colectivo vigente para trabajadores del sector de expendio de combustibles.

Salarios de los playeros

La escala salarial completa de estaciones de servicio

Además de los playeros, las distintas categorías del sector mantienen los siguientes salarios básicos:

Encargados: $1.401.901,95 mensuales

Administrativos: $1.372.530,89

Operador de servicio: $1.368.014,73

Operador auxiliar: $1.312.961,90

Conductores: $1.340.735,20

Operador interior y anexos: $1.235.047,32

Serenos: $1.346.880,09

Los valores corresponden a los salarios mínimos básicos establecidos por convenio para abril de 2026 y liquidados durante mayo.

Cuánto aumentan los salarios de los playeros

Qué adicionales puede cobrar un playero

El ingreso final de un trabajador de estación de servicio suele superar el básico debido a distintos adicionales previstos en el convenio colectivo.

Entre los principales conceptos aparecen:

Presentismo: adicional del 8% sobre el salario básico.

Movimiento de fondos: 8% extra para quienes manipulan dinero o cobran mediante terminales electrónicas.

Antigüedad: adicional del 1% por cada año trabajado.

Estos ítems pueden elevar considerablemente el salario mensual efectivo dependiendo de la antigüedad y las tareas realizadas dentro de la estación de servicio.

Sobre la masa salarial bruta se aplican distintos descuentos obligatorios previstos en el convenio y en la estructura sindical del sector.

Entre ellos se encuentran:

3% de cuota sindical.

1% para la mutual.

2% de aporte solidario.

1% para seguro de sepelio.

El salario final de bolsillo dependerá de esos descuentos y de los adicionales que perciba cada trabajador. Desde SOESGYPE confirmaron que la reunión paritaria realizada durante abril terminó sin acuerdo salarial. Sin embargo, el gremio volverá a reunirse con las cámaras empresarias el próximo 15 de mayo para retomar las negociaciones. A partir de esa instancia podría definirse un nuevo incremento salarial para los trabajadores del sector, en un contexto donde los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.