Los misteriosos viajes de Moretti por Europa: visita a clubes e intercambios de camisetas

El expresidente del Ciclón estuvo en Europa intercambiando camisetas.

En los últimos días, Marcelo Moretti sorprendió a los hinchas de San Lorenzo de gran manera después de un posteo en el que se lo puede apreciar en Europa, pero con la particularidad de que lo hizo en un tono muy especial. Las publicaciones son dignas de una persona que representa al Ciclón y que está realizando visitas con el fin de adquirir conocimientos o cerrar algún tipo de acuerdo que pueda dar beneficios económicos y deportivos.

“Esta mañana en Trigoria, me reuní con Frederic Massara, director deportivo de la Roma”, expresó el expresidente del Ciclón en su cuenta de X (Ex Twitter). Hay que recordar que a finales de febrero la Sala B de la Cámara Civil confirmó que el fallo sentenciado por el Juzgado Civil N.° 51 y rechazó la apelación mediante la cual el dirigente pretendía dejar sin efecto la acefalía que la comisión directiva del club había dictaminado e informado el pasado 16 de diciembre. De esta forma, Sergio Costantino pasó a ocupar el cargo de presidente de manera momentánea.

Esa no fue la única visita que Marcelo Moretti realizó, debido a que también estuvo presente en el Napoli. En esta oportunidad no hubo una foto con un directivo, pero se sacó una con la camiseta celeste del club italiano. Algunos señalan que se trata de un viaje personal, sin embargo hay otros que comienzan a pensar en una clara intención de regresar a la vida política de la institución.

“Tiene que ver pura y exclusivamente con lo político, ya que en 10 días se deben presentar las listas para las próximas elecciones extraordinarias. ¿Será un mensaje?”, se pregunta el sitio partidario San Lorenzo Primero. Hay que recordar que la vigente comisión directiva decretó que los socios deberán presentarse el próximo 30 de mayo para elegir a la nueva gestión que se encargará de administrar el club por cuatro temporadas.

“Siguiendo la línea del plan de Gobernanza Abierta, con presencia de socios/as en el Pando y a través de la transmisión en vivo por ADN Stream para todo el país y el mundo, la Comisión Directiva Transitoria de San Lorenzo aprobó por unanimidad la fecha de las elecciones para la renovación de autoridades de la Comisión Directiva, hasta el final del mandato establecido para fines de 2027. Los comicios se llevarán a cabo el 30 de mayo”, expresa el comunicado que el Ciclón subió a su web.

El paso de los días terminará de confirmar si la gira de Marcelo Moretti por Roma y Napoli puede que decante en el lanzamiento de una agrupación con el fin de recuperar su rol de presidente en San Lorenzo o un nuevo proyecto vinculado con el fútbol. Una figura que cuenta con un elevado grado de rechazo entre los hinchas, de acuerdo con lo que se percibía en el estadio ante un mal resultado o los comentarios que se podían observar en las redes.