Reapareció Moretti: risas, empanadas, FIFA y polémicas declaraciones de San Lorenzo

Marcelo Moretti volvió a ser noticia semanas después de su escandalosa salida de San Lorenzo ya que dijo presente en el medio El Método Azulgrana de una manera particular. El expresidente del "Ciclón" compartió un momento con los integrantes de dicho programa en un departamento al que llegó con una caja de empanadas, jugó al FIFA y lanzó una declaración que no tardó en trascender. Mientras tanto, el club continúa recuperándose y pensando en lo que se viene en 2026.

Sergio Costantino asumió en su lugar y de a poco comienza a encontrarle el rumbo de cara a la temporada en la que los de Damián Ayude jugarán tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana. Igualmente, el apellido Moretti no deja de hacer ruido en Boedo y este jueves 15 de enero por la noche reapareció, para sorpresa de muchos. Por supuesto, rápidamente se viralizaron videos, fotos y hasta sus dichos en referencia a su gestión en la institución.

Las polémicas declaraciones de Moretti sobre su gestión en San Lorenzo

"No es por nada... yo tengo 50 años, me fue bien en la vida y no me cambia la aguja ni 25.000, ni 100.000 ni 200.000 dólares. Lo digo con humildad, lo justo es justo y lo que corresponde, corresponde", aseguró Moretti en plena entrevista cuando hablaron de la acusación por haber recibido coimas de 25.000 dólares, por lo que es investigado por presunta corrupción. Esta cuestión no deja de estar latente después de varios meses, más aún que luego derivó en su pedido de licencia y más tarde en su salida del club.

Por otro lado, el ex mandamás de San Lorenzo hizo referencia a sus decisiones con los diferentes técnicos que trabajaron en el club desde su asunción en 2023 hasta su desvinculación reciente. "Le dije a Insúa: 'dejame lo que pueda traerte, pero dejame 2 o 3 tiros a mí'. Traje a (Orlando) Gill y a (Alexis) Cuello que él no los quería, de hecho nunca los convocó. A Romagnoli y a Russo les dije que me dejen tirar algún tiro a mí. 'Este es mí presupuesto, pero dejame a mí que yo entiendo de esto'", declaró en referencia a los refuerzos en distintas etapas. A su vez, contó que en 2012 gestionó la llegada de Martín Cauteruccio -clave en la Libertadores 2014 y los torneos locales obtenidos-, como también de los hermanos Óscar y Ángel Romero a quienes definió como "dos jugadorazos" y añadió: "Algo entiendo, eh".

Marcelo Moretti reapareció en El Método Azulgrana y lanzó polémicas declaraciones

Así es la nueva Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo

Presidente: Sergio Gabriel Costantino. Vicepresidenta 1.ª: Valeria Leonor Carta Moglietta. Vicepresidente 2.º: Marcelo Pablo Vázquez. Secretario: Martín Ariel Saiz. Prosecretario: José Antonio Capria. Tesorero: Enrique Gustavo Ronzoni. Protesorero: Ariel Esteban Schale. Secretaria de Actas: Vanesa Soledad Sánchez Hermida. Intendente: Christian Ariel Evangelista. Subintendente: Rodrigo Nicolás Bouzas. Vocales: Ulises Darío Morales, Ezequiel Sabor, Cipriano Fernando Pommies, Victoria Florencia Gabriel, Axel Schale, Dante Antonio Gutiérrez Mónaco, Jonathan Francisco Lirosi, Armando Muzoglu, Marlene Carla Mansilla y Guillermo Daniel Pérez.

*Costantino y Vázquez serán los representantes de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).