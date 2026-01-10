Respira Ayude: un referente que confirmó su continuidad en San Lorenzo

Un referente de San Lorenzo generó alivio en Boedo en plena pretemporada pensando en lo que se viene en 2026. Con la imposibilidad de incorporar refuerzos debido a las inhibiciones, que un jugador importante del plantel de Damián Ayude haya confirmado su continuidad sin dudas es una gran noticia para el club. La institución compartió un video con las palabras del futbolista en cuestión que estará al menos un año más.

El "Ciclón" jugará tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana, por lo que el DT necesitará un equipo competitivo para pelear en todos los frentes. Por esto, que Ezequiel Cerutti haya firmado por una temporada más es motivo de festejo ya que el oriundo de Junín es una pieza fundamental desde hace tiempo. San Lorenzo lo comunicó con el propio "Pocho" dirigiéndose a los hinchas que se ilusionan con volver a verlo campeón.

El Pocho Cerutti renovó con San Lorenzo y respira Ayude

"Hola cuervos y cuervas, estoy muy contento de poder seguir un año más con ustedes. Que tengamos un gran 2026 y nos vemos pronto en casa, un beso", esbozó el atacante en un video publicado en las redes del club en el que confirmaron que el vínculo será hasta diciembre de este año con la chance de extenderlo por una temporada más "según objetivos". De esta manera, Ayude se aseguró a uno de los jugadores clave para lo que viene, más aún que es uno de los más experimentados.

Mientras tanto, el "Ciclón" continúa luchando contra las inhibiciones que le impiden contratar futbolistas como es el caso de Juan Sforza y Pablo Galdames, los dos pretendidos. Por otro lado, en cuanto a las posibles ventas no están cerradas las salidas de Jhohan Romaña a River y tanto de Alexis Cuello como de Gastón Hernández a Boca, lo que sin dudas ayudaría económicamente al club para abonar los 3 millones de dólares que lo habilitarán a sumar refuerzos. A su vez, Nicolás Tripichio está en el radar de Talleres de Córdoba y Elías Báez del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.

Ezequiel "Pocho" Cerutti seguirá en San Lorenzo en 2026

Los números de Cerutti con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados : 203.

: 203. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Supercopa Argentina 2015.

El calendario de San Lorenzo en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026