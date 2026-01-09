Un equipo de la MLS le reclama dinero a River y San Lorenzo por Romaña

Un equipo de la MLS hizo una advertencia que podría generar una sanción

No es ninguna novedad que Marcelo Gallardo se encuentra interesado en que River logre la contratación de Jhohan Romaña porque entiende que le pueda dar un salto de calidad a la defensa. Sin embargo, las conversaciones no son solo con San Lorenzo debido a que desde Estados Unidos apareció un equipo que hizo una advertencia en caso de que la operación se concrete en las próximas horas.

Hasta el momento, las negociaciones se estaban desarrollando entre los dos clubes argentinos. La segunda oferta realizada por el "Millonario" presentaba un ingreso de 2.6 millones de dólares, más una opción de compra del otro 50% del pase en 3 millones de la misma divisa. Algo que desde el Ciclón consideraron insuficiente porque pretenden que el pago inicial sea mayor.

Romaña tuvo un paso por el Austin FC de la MLS antes de llegar a San Lorenzo

Al producirse varios idas y vueltas, se despertó un interés y realizaron una advertencia. "¿Sabes quién apareció enterado de todo esto? El Austin FC que fue el club anterior de Jhohan Romaña, que le comunicó a River y lo va a hacer con San Lorenzo que cuando se firmó el traspaso se acordó que un 10% de una venta debía ir para ellos", expresó el periodista Germán García Grova en Radio La Red. Esto podría llegar a encarecer un poco más a la operación.

Una que San Lorenzo pretende que ronde en los 3 millones de dólares porque de esta manera podría cancelar casi el 95% de las deudas que posee y que le provocaron una inhibición por parte de la FIFA para poder sumar refuerzos en el vigente mercado de pases. Hay que recordar que es el club argentino con más sanciones, ya que se registran 14 pedidos de pago por diferentes motivos como salarios impagos, pases no pagados.

Al ser tan pequeño el margen que existe entre lo que River pretende pagar por Jhohan Romaña y lo que San Lorenzo requiere para desprenderse de la ficha es muy probable que la operación se destrabe durante el fin de semana. Salvo que uno de los dos se mantenga en una postura totalmente inflexible.

El mercado de pases tiene fecha de cierre

No es ningún detalle menor que la AFA le avise a cada uno de los clubes de la Liga Profesional que dentro de poco el mercado de pases quedará sin efecto para inscribir los refuerzos que se pretendan sumar. Hay un borrador que establece a las 20 horas del 20 de enero como el límite para adquirir jugadores en este momento de la temporada.

Sin embargo, hay una excepción a toda regla y mucho más en el fútbol argentino. En caso de que River transfiera a un jugador al exterior después del 20 de enero va a poder negociar la llegada de un reemplazante. No importa si se trata de una operación de venta o de un préstamo. Solo alcanza con que se vaya del país. Para este tipo de operaciones, el organismo fijó como fecha límite el 10 de marzo a las 20 horas.