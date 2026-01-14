El plantel de San Lorenzo tuvo la gran primera noticia del año: la dirigencia saldó las deudas

San Lorenzo de Almagro logró ponerse al día con las deudas del plantel y dio un paso decisivo para destrabar inhibiciones y moverse en el mercado de pases.

En medio de la pretemporada y cuando el panorama financiero parecía condicionar todo, San Lorenzo de Almagro recibió la primera gran noticia del año. La dirigencia logró cancelar las deudas con el plantel que conduce Damián Ayude y abrió el camino para levantar las inhibiciones, un paso fundamental para empezar a activar el mercado de pases.

El inicio de 2026 encontró al "Cuervo" con más interrogantes que certezas. Las deudas acumuladas, las inhibiciones vigentes y un mercado completamente frenado marcaban el pulso de la pretemporada. Sin embargo, en las últimas horas llegó una noticia que cambió el clima interno: el club logró ponerse al día con los compromisos salariales del plantel profesional.

Según reveló el periodista Antonio Arrighi de TyC Sports, el pago se concretó en las últimas horas, en la previa del amistoso ante Deportivo Cúcuta, por la Serie Río de la Plata, y representó un alivio tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico encabezado por Ayude. Con este paso, el "Ciclón" dejó atrás uno de los principales focos de conflicto que arrastraba desde el cierre del año pasado.

Qué deudas se cancelaron en San Lorenzo y qué resta resolver

Tal como había reconocido a fines de diciembre el presidente, Sergio Costantino, en algunos casos las deudas salariales alcanzaban entre dos y tres meses. Esa situación ya fue regularizada, aunque aún resta confirmar si la institución también cumplió con el pago de las primas correspondientes a compromisos internacionales y a la clasificación al Torneo Clausura.

De todos modos, la cancelación de los sueldos era la condición indispensable para avanzar en el siguiente objetivo: levantar las inhibiciones que hoy le impiden al club de Boedo incorporar refuerzos en el mercado de pases.

Las inhibiciones, el próximo gran obstáculo

Actualmente, San Lorenzo acumula 14 inhibiciones, un número que refleja la compleja situación económica que atravesó el club en el último tiempo. La dirigencia sabe que saldar las deudas con el plantel es apenas el primer paso y que ahora deberá enfocar sus esfuerzos en resolver esos conflictos para quedar habilitado ante FIFA.

En ese contexto, una posible venta aparece como una llave para destrabar el escenario. La posible transferencia de Elías Báez a Atlanta United surge como una alternativa concreta para comenzar a levantar inhibiciones y darle aire a las finanzas.

Mientras se ordenan las cuentas, el mercado de pases de San Lorenzo sigue prácticamente detenido, aunque ya se sumó Mauricio Cardillo, libre tras su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza. Existen versiones sobre posibles salidas importantes, como la de Jhohan Romaña a River Plate o Alexis Cuello a Boca, pero por el momento no hay negociaciones formales en marcha.

La postura del club es clara: primero regularizar la situación económica y luego avanzar con decisiones deportivas. Damián Ayude necesita refuerzos, pero también sabe que el contexto obliga a moverse con cautela.

San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta: hora, TV en vivo y streaming

En paralelo a la noticia económica, San Lorenzo continúa con su preparación futbolística. Este miércoles enfrenta a Deportivo Cúcuta en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, desde las 21, en el estadio Luis Franzini de Montevideo. El encuentro será transmitido por ESPN Premium, el streaming irá por Disney+ y servirá para que Ayude siga probando variantes y evaluando nombres de cara a la temporada oficial.

Posible formación de San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.