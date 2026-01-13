El primer refuerzo de San Lorenzo en el mercado de pases 2026

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo.

San Lorenzo finalmente pudo cerrar su primera incorporación de palabra para lo que será este 2026. El "Ciclón" atraviesa una muy delicada situación económica e incoroporar jugadores no es una misión para nada sencilla en este momento de la institución, que aún necesita incorporar futbolistas. Tiene que levantar primero algunas inhibiciones que le permitan poder inscribir futbolistas, ya que de no hacerlo no puede firmar nuevos contratos.

La gestión provisoria encabezado por Sergio Constantino comandará la institución hasta el 30 de mayo, día elegido para que se lleven a cabo las elecciones a presidente, luego de ser declarada la acefalía en el club que derivó en el desplazamiento de Marcelo Moretti. Por este motivo, San Lorenzo busca cerrar alguna venta en este mercado de pases que le permita comenzar a levantar las obligaciones que tiene por delante, pero de todas formas se mueve en el mercado de pases y espera la llegada del mediocampista Mauricio Cardillo, su primer refuerzo.

Quién es Mauricio Cardillo, el primer refuerzo de San Lorenzo

El Ciclón cerró la incorporación de Mauricio Cardillo, un futbolista que viene de quedar libre de Independiente de Rivadavia y que le puede aportar polifuncionalidad al equipo. El jugador tiene 22 años, nació en Olavarría e hizo todas las divisiones inferiores en Lanús, el club al que arribó cuando tenía 12. Sin embargo, nunca pudo debutar en la Primera del Granate y en enero de 2023 pasó a préstamo a Nueva Chicago, aunque allí solo disputó nueve partidos y regresó al final de la temporada.

Tras este paso trunco, en agosto de 2024, fue fichado de manera definitiva por la Lepra mendocina, donde acumuló 42 presencias y se ganó un lugar como pieza importante para el entrenador Alfredo Berti, ya se como titular o ingresando desde el banco. Si bien habitualmente se desempeña como mediocampista central, tanto con otro cinco como en solitario, también puede hacerlo como lateral volante por la derecha, puesto que ocupó en los últimos encuentros con la Lepra.

Mauricio Cardillo será la primera incorporación de San Lorenzo.

Cómo está la situación finaciera de San Lorenzo

Constantino afirmó que la entidad arrastra en el presente 14 inhibiciones y una deuda cercana a los 3,2 millones de dólares. "Arrancamos con 7 millones de pesos en caja, deudas de tres meses del plantel, aguinaldos, deuda en los deportes federados, en el básquet, las inhibiciones y todo lo que se viene, como los juicios", detalló el presidente provisorio del club, que hasta el momento solo contaría con Cardillo como cara nueva, sumado a José Devecchi, Cristian "Perrito" Barrios y Franco Lorenzon, tres futbolistas que vuelven de diferentes préstamos.