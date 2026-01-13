Una baja, un regreso y dos sorpresas en San Lorenzo: el 11 titular de Ayude para el primer amistoso del 2026

San Lorenzo se prepara para afrontar su primer amistoso del 2026 de cara a una temporada en la que peleará tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana. Para dicho compromiso que tendrá lugar este miércoles 14 de enero en el marco de la Serie del Río de La Plata contra Deportivo Cúcuta de Colombia, Damián Ayude define el posible 11 titular. El "Ciclón" ya sufrió bajas en el mercado de pases mientras atraviesa una complicada situación por las inhibiciones y hay chances de que otros futbolistas se vayan, pero el DT igualmente les daría rodaje desde el arranque.

Mientras Jhohan Romaña sigue en el radar de River Plate, sucede lo mismo con Alexis Cuello estando muy cerca de llegar al Boca de Claudio Úbeda y no quedaron descartados. Igualmente, todo indica que los dos estarían en cancha para este partido que se desarrollará en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay. A su vez, hay un jugador que ya no estará disponible para lo que se viene y otro que volvería a la titularidad para intentar ganarse definitivamente el puesto de cara a un año por demás competitivo para el club.

La baja, el regreso y las sorpresas de Ayude en el primer 11 titular de San Lorenzo en 2026

El zaguero colombiano y el exdelantero de Almagro se perfilan como sorpresas para aparecer en el comienzo del encuentro al igual que Matías Reali. El atacante con pasado en Defensores de Cambaceres e Independiente Rivadavia de Mendoza perdió el lugar con Agustín Ladstatter y todo indica que regresará al equipo para enfrentar al Cúcuta. El que está confirmado que se lo perderá es Elías Báez, quien no viajará debido a que en las próximas horas se cerrará su venta al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. De igual manera, el entrenador tendrá en cuenta a Teo Rodríguez Pagano para ser el lateral izquierdo.

Alexis Cuello se perfila para ser titular en San Lorenzo mientras lo busca Boca

Cómo formará San Lorenzo ante Deportivo Cúcuta

De esta manera, los 11 del "Ciclón" para el amistoso en Uruguay contra el equipo colombiano sería: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. Por supuesto, dependerá de que finalmente el DT lo defina y cabe destacar que no es muy diferente al equipo que paró en los octavos de final del Clausura 2025 donde cayeron por 2 a 1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en noviembre -sólo dos cambios-.

Todos los partidos de San Lorenzo en la Serie Río de La Plata

Miércoles 14 de enero - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo de Colombia | 21 horas de Argentina | Estadio Luis Franzini – Montevideo

vs. Cúcuta Deportivo de Colombia | 21 horas de Argentina | Estadio Luis Franzini – Montevideo Sábado 17 de enero - San Lorenzo vs. Cerro Porteño de Paraguay | 20 horas de Argentina | Parque Viera – Montevideo

En cuanto a la televisación, todos los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en vivo a través de ESPN Premium y Disney+, un punto clave para la exposición regional del torneo y de los equipos participantes.