La rompió en el Ascenso, Moretti lo llevó a San Lorenzo y ahora firmó con un equipo de la B

La rompió en el Ascenso, Moretti lo llevó a San Lorenzo y ahora jugará en la B

Marcelo Moretti ya no es parte del presente de San Lorenzo de Almagro pero su nombre volvió a resurgir en Boedo después de que uno de los futbolistas que llegaron a lo largo de su gestión sea otra vez protagonista. El jugador en cuestión firmó contrato con un equipo de la Primera Nacional, pero meses antes perteneció al "Ciclón" donde no sumó minutos en cancha. Si bien hubo dos entrenadores que pudieron darle rodaje, esto finalmente no sucedió y ahora encontró nuevo destino.

Se trata de Juan Cruz Vega, volante que vistió la "Azulgrana" en Reserva -marcó un gol- pero nunca tuvo lugar en Primera de la mano de Leandro "Pipi" Romagnoli y Miguel Ángel Russo. Ahora, el diez que brilló con la camiseta de Argentino de Rosario en la Primera C se convirtió en refuerzo de un campeón del Ascenso que recientemente ascedió de categoría. Por supuesto, su fichaje no pasó para nada inadvertido más aún después de su paso olvidable por San Lorenzo.

Juan Cruz Vega, de llegar a San Lorenzo por romperla en la C y no sumar minutos a ser refuerzo en un campeón del Ascenso

El habilidoso mediocampista de 27 años oriundo de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, que se destacó en el "Salaito" rosarino selló su vínculo con Ferrocarril Midland, elenco que en la temporada pasada subió desde la B Metropolitana a la Primera Nacional. El conjunto de Joaquín Iturrería se refuerza para afrontar un nuevo y difícil campeonato del que ya sabe tanto los rivales a los que enfrentará como la zona que ocupará. Además, ahora incorporó al futbolista que viene de jugar en el Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, donde en 16 compromisos convirtió dos tantos y brindó 4 asistencias.

Cabe destacar que Vega llega en libertad de acción al "Funebrero" y será una nueva experiencia para él en el Ascenso del fútbol argentino. Sus mejores momentos en cancha fueron con la camiseta de Argentino de Rosario, lo cual lo catapultó a San Lorenzo, donde no tuvo el rodaje que esperaba. De hecho, integró en varias ocasiones el banco de suplentes de Romagnoli y de Russo, pero nunca ingresó, lo que sí pudo hacer en Reserva con sólo un partido.

Juan Cruz Vega, futbolista que llegó a San Lorenzo por Marcelo Moretti y ahora jugará en la Primera Nacional

Los números de Vega en su carrera

Clubes : Argentino de Rosario, San Lorenzo, Universidad Técnica de Cajamarca de Perú y Midland.

: Argentino de Rosario, San Lorenzo, Universidad Técnica de Cajamarca de Perú y Midland. Partidos jugados : 66.

: 66. Goles: 26.

Cómo quedó conformada la Primera Nacional para el 2026

La segunda división del fútbol argentino que comenzará en febrero contará con un total de 36 clubes divididos en dos zonas. Los dos ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final que otorgará la primera plaza en la máxima categoría, mientras que la segunda se definirá por un Reducido que disputarán los siete mejores restantes de la Zona A y B a los que se sumará el perdedor del duelo decisivo. Así se dividirán los equipos:

Zona A:

All Boys, Ferro Carril Oeste, Colón de Santa Fe, Chacarita, Godoy Cruz de Mendoza, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes (Caseros), Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Central Norte de Salta, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B:

Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Quilmes, Gimnasia de Jujuy, Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland.