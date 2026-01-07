Refuerzos San Lorenzo 2026: los 3 jugadores que volvieron al club para encarar la pretemporada

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo.

San Lorenzo enfrenta un año complejo en el armado de su equipo. Es que el Ciclón tiene una delicada situación económica y se encuentra actualmente inhibido, por lo que no puede incorporar futbolistas. Pero además tiene que afrontar la dura realidad de necesitar vender jugadores para comenzar a sacarse de encima compromisos impostergables, lo que hace muy compleja su situación.

El entrenador Damián Ayude viene de cumplir un buen semestre en la segunda mitad de 2025, donde el Cuervo logró la clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026. Y lo hizo con un equipo que no contó con incorporaciones, lo cual lo hace más meritorio. Pero ahora puede llegar a perder más futbolistas importantes para el equipo, por lo que el director técnico no ve con malos ojos a los jugadores que vuelven de sus préstamos.

Qué jugadores vuelven a San Lorenzo para sumarse a la pretemporada

Los tres jugadores que regresan de sus respectivos préstamos son José Devecchi, Cristian Nahuel Barrios y Franco Lorenzon. Estos futbolistas serán probados por el cuerpo técnico esta semana para ver su nivel y si son tenidos en cuenta para el primer semestre, donde el Ciclón afrontará triple competencia, con el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el torneo Apertura y la Copa Argentina.

José Devecchi, arquero del Ciclón.

Los tres jugadores se sumaron al arranque de los trabajos en La Plata, donde el plantel realiza doble turno en esta primera etapa de preparación de cara a lo que viene. La idea del entrenador es evaluarlos para poder definir en estas semanas si alguno puede transformarse en una alternativa real para el armado del plantel 2026 o si volverán a salir en busca de continuidad en otros clubes.

Las inhibiciones que enfrenta San Lorenzo

Sergio Constantino, presidente de la Comisión Directiva Transitoria, habló sobre la situación del Ciclón y contó que "están preparando un informe para hacer una conferencia de prensa y hablarles a los socios para decir en el estado que el club se encuentra". Y confirmó que San Lorenzo arrastra en el presente 14 inhibiciones y una deuda cercana a los 3,2 millones de dólares.

"Arrancamos con 7 millones de pesos en caja, deudas de tres meses del plantel, aguinaldos, deuda en los deportes federados, en el básquet, las inhibiciones y todo lo que se viene, como los juicios", resaltó el mandamás provisorio del Ciclón, al manifestar la preocupación que le genera el presente del club. Y que los empleados y los futbolistas fueron prioridad dentro del plan de ordenamiento financiero.