Del like al ticket VIP: cómo los superfans están cambiando el negocio de la música.

Durante años, en la industria musical la gran obsesión fue sumar reproducciones. Más streams, más seguidores, más views. Pero en 2026, el verdadero negocio parece haberse corrido hacia otro lugar, los superfans, ese pequeño grupo de fanáticos que no solo escucha canciones, sino que compra entradas, paga membresías, participa en comunidades exclusivas y convierte su pasión en consumo real.

Hoy, para muchos artistas, tener menos oyentes pero más comprometidos vale más que millones de reproducciones pasivas. En ese escenario aparece una alianza que busca capitalizar ese cambio desde Argentina hacia el mercado global.

Se trata de la empresa internacional BeSmart Technology, especializada en plataformas y experiencias para fans, que eligió a la firma argentina Followers como partner exclusivo comercial y de marketing para desarrollar estrategias orientadas a artistas internacionales. La apuesta no está puesta únicamente en vender música, sino en monetizar la relación emocional entre el artista y su audiencia.

El fan ya no quiere mirar: quiere pertenecer

“El desafío ya no es solamente generar alcance. Hoy el verdadero valor está en construir comunidades activas que quieran participar, acceder y vivir experiencias alrededor de sus artistas”, explica Antonella Mancini, directora de Estrategia Global de Followers.

La lógica cambió, ya no alcanza con tener millones de seguidores si esos usuarios no se convierten en entradas vendidas, experiencias exclusivas o membresías pagas. Según datos de Spotify citados por la plataforma especializada Soundcharts, los superfans representan apenas el 2% de los oyentes, pero generan más del 18% de las reproducciones y más de la mitad de las ventas de merchandising de un artista.

Los superfans representan solo el 2% de los oyentes, pero generan el mayor volumen de negocio directo (Merchandising).

Argentina, terreno fértil para esa economía emocional

En Argentina, donde el vínculo entre artistas y público suele ser especialmente intenso, este modelo encuentra terreno fértil. El Informe de la Música Argentina 2025 de CAPIF reveló que el streaming representa el 79% de los ingresos totales de música grabada en el país durante 2024, consolidándose como la principal fuente de monetización. Dentro de ese universo, el streaming por suscripción lidera con el 65% de los ingresos digitales.

Sin embargo, esa misma dependencia expone un límite, escuchar mucho no siempre significa gastar más. Por eso, la industria empezó a mirar con más atención a quienes sí están dispuestos a pagar por experiencias diferenciales.

El streaming lidera el mercado argentino con un 79%, traccionado principalmente por el modelo de suscripción paga.

Además, Spotify detectó que la Generación Z en Argentina aumentó un 15% su consumo musical entre enero de 2022 y enero de 2026, con crecimiento sostenido por quinto año consecutivo. Ese dato refuerza una tendencia: los más jóvenes no solo consumen más música, también buscan una relación más directa y participativa con sus artistas favoritos.

Ricardo Arjona y el caso testigo

Uno de los ejemplos más visibles de este nuevo modelo es el trabajo que Followers desarrolla junto a Ricardo Arjona durante su gira en Argentina.

A través de la plataforma Mundo Arjona, los fans pueden acceder a experiencias exclusivas, beneficios especiales y dinámicas de participación directa con el universo del artista, que actualmente se presenta en el Movistar Arena hasta el 25 de mayo. La estrategia no apunta solamente a vender entradas, sino a sostener una comunidad activa que siga conectada incluso fuera del show.

Ricardo Arjona es el artista con el récord de 14 shoows anunciados en el Movistar Arena durante una misma gira.

Martín Rodríguez Denegri, CEO de Followers, lo resume así: “Las comunidades dejaron de medirse solo por cantidad de seguidores. Hoy lo importante es el nivel de participación y activación”. En otras palabras, el fan del futuro ya no se mide por cuánto escucha, sino por cuánto participa.

En una industria donde los algoritmos garantizan alcance pero no fidelidad, la verdadera ventaja competitiva parece estar en otro lado: transformar oyentes en comunidad. Porque el streaming puede dar visibilidad, pero son los superfans los que sostienen el negocio.