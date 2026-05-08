Cuánto sale Spotify Premium en mayo 2026: el precio de cada plan

Cuánto cuesta spotify en mayo

Spotify mantiene en mayo los valores actualizados de sus planes Premium en la Argentina, luego de los últimos aumentos aplicados por la plataforma de streaming musical. La compañía continúa con su política global de revisión de tarifas para sostener inversiones tecnológicas, ampliar funcionalidades y fortalecer su catálogo de contenidos.

Actualmente, los usuarios argentinos pueden elegir entre distintos tipos de suscripción, con opciones individuales, familiares, para estudiantes y planes compartidos. Los precios varían según la cantidad de cuentas incluidas y las funciones disponibles.

Cuánto cuesta Spotify Premium en mayo 2026

Los valores mensuales vigentes en Argentina quedaron establecidos de la siguiente manera:

Plan Precio mensual Qué incluye Individual $3.299 Cuenta Premium personal, sin anuncios, reproducción ilimitada y posibilidad de cancelar en cualquier momento Estudiantes $1.799 Cuenta Premium con descuento para estudiantes verificados Dúo $4.399 Dos cuentas Premium para personas que viven en el mismo domicilio Familiar $5.499 Hasta seis cuentas Premium, controles parentales y perfiles para menores

Los precios aplican para pagos realizados en pesos argentinos mediante tarjeta de crédito, débito y otros medios digitales habilitados por la plataforma. Spotify informa los nuevos valores mediante correo electrónico antes de que entren en vigencia. El ajuste se aplica automáticamente en la siguiente fecha de facturación de cada usuario. Quienes quieran evitar el cobro pueden cancelar la suscripción antes del cierre del período mensual, aunque perderán el acceso a las funciones Premium una vez finalizado el ciclo de pago activo.

Cuánto se paga de Spotify en mayo

Qué beneficios tiene Spotify Premium

Las cuentas Premium permiten acceder a funciones exclusivas que no están disponibles en la versión gratuita.

Entre las principales ventajas aparecen:

Escuchar música sin anuncios.

Descargar canciones para escuchar offline.

Reproducción ilimitada y sin restricciones.

Saltos ilimitados entre canciones.

Mejor calidad de audio.

Acceso a playlists personalizadas y recomendaciones avanzadas.

En el caso del plan Familiar, además, se incluyen controles parentales y perfiles especiales para menores de edad.

El valor de Spotify en Argentina

Cuánto cuesta YouTube Music en Argentina

Uno de los principales competidores de Spotify es YouTube Premium, que actualmente tiene los siguientes valores base en Argentina:

Plan individual: $3.399

Plan familiar: $6.799

Sin embargo, esos importes no incluyen impuestos. Al tratarse de servicios digitales cobrados desde el exterior, se suman percepciones e impuestos nacionales y provinciales.

Con la carga tributaria actual, el costo final estimado queda aproximadamente en:

Individual: alrededor de $5.200

Familiar: cerca de $10.400

Spotify te muestra si una canción fue hecha con IA

La novedad surge en un contexto donde la música generada con IA se multiplica a un ritmo difícil de controlar. Herramientas como Suno y Udio permiten crear canciones completas a partir de una descripción de texto en menos de un minuto, y una parte de ese contenido ya circula en plataformas de streaming sin que los usuarios puedan identificarlo. Spotify ha eliminado más de 75 millones de pistas identificadas como spam generado con IA. El nuevo sistema de créditos es la respuesta de la plataforma para dar transparencia sin prohibir el uso de la tecnología.

La función está disponible únicamente en la versión móvil de Spotify. Para acceder: reproducí una canción, entrá a la pantalla del reproductor, buscá la opción "Créditos" y revisá si hay alguna mención al uso de inteligencia artificial. Si la info no aparece, es porque el distribuidor todavía no adoptó el nuevo estándar, no necesariamente porque la canción no tenga IA.