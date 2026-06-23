Los salarios aumentaron 3,7% en abril, según el Indec

Los salarios registraron en abril un crecimiento superior a la inflación. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Indec, el índice general de salarios aumentó 3,7% durante el cuarto mes de 2026, por encima de la variación de precios del período (2,6%).

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las mejoras en el sector privado registrado y en el empleo no registrado, que mostraron incrementos superiores al promedio general. En términos interanuales, el índice general de salarios registró un incremento de 36,9%. El mayor aumento correspondió nuevamente al empleo no registrado, con una suba de 69,6% respecto de abril de 2025. Por su parte, el sector privado registrado mostró un crecimiento de 29,3%, mientras que el sector público avanzó 29,6%.

Los salarios crecieron por encima de los precios

Según el informe oficial, el índice de salarios acumuló una suba mensual de 3,7% en abril, producto de aumentos de 4% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado. La cifra permitió que los ingresos laborales volvieran a ubicarse por encima de la inflación mensual, que había sido de 2,6%.

El dato representa además la variación mensual más alta registrada por los salarios en lo que va de 2026 y marca una aceleración respecto de marzo, cuando el índice había mostrado un avance de 3,4%.

El empleo no registrado lideró las subas

Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento de los trabajadores informales. El empleo no registrado exhibió una mejora salarial de 4,7% durante abril, superando tanto al sector privado formal como al promedio general de la economía.

En términos acumulados, este segmento registra una suba de 19,7% desde diciembre de 2025, muy por encima del 10,1% acumulado por el sector privado registrado y del 12% correspondiente al sector público.

Cómo evolucionaron los salarios registrados

Dentro del empleo registrado, los salarios privados formales crecieron 4% en abril y acumulan una mejora de 10,1% en los primeros cuatro meses del año.

En el sector público, en cambio, el incremento fue de 2,3%, por debajo del promedio general. Al interior de ese universo, los salarios del subsector nacional avanzaron 1,6%, mientras que los provinciales aumentaron 2,5%.

El desempeño de abril no logra ocultar que una parte significativa de los trabajadores continúa desempeñándose en condiciones de informalidad laboral. En ese contexto, la evolución de los salarios, del empleo registrado y del empleo no registrado seguirá siendo una de las variables más observadas durante los próximos meses para determinar la real evolución de los ingresos.