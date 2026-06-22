"Poner en valor la política pública": con foco en el consumo local, La Rioja relanza el Previaje para impulsar el turismo

El gobernador Ricardo Quintela anunció una nueva edición del Previaje Riojano que contará nuevamente con la presencia de los Chachos. Esta herramienta diseñada para incentivar la actividad turística durante la temporada invernal, apuesta a fortalecer el consumo local y generar nuevas oportunidades para los distintos actores vinculados al sector. Así, luego de celebrar el ingreso de 400 millones de pesos durante el 2025, desde la Secretaría de Turismo de La Rioja aseguraron a El Destape que esta decisión "viene a poner en valor la política pública".

"La política pública tiene que generar las condiciones para que los sectores se desarrollen", reflexionó a este medio, el secretario José Rosa sobre la crisis que atraviesa el sector por la crisis nacional. Con esta nueva edición, La Rioja refuerza una política destinada a estimular el turismo, impulsar el consumo local y consolidar una actividad que genera movimiento económico y oportunidades en cada rincón de la provincia.

"Se espera con muchísimas expectativas esta edición, que además tiene el privilegio de contar con los Chachos", afirmó el funcionario quien detalló que "más que necesario tener este tipo de incentivos" para marcar una diferencia en la oferta turística. "En el contexto nacional, el consumo es cada vez está más bajo y que el sector turístico lo padece mes a mes desde hace 2 años", historizó el funcionario.

Según Rosa, los números de la situación turística son negativos, ya que por la situación que atraviesa el país, el turismo se transformó "en un lujo". Así fue como destacó que el Gobierno riojano necesita fomentar el sector ya que es un gran motor de generación de empleo local.

Al ser consultado por la decisión política de Quintela, Rosa aseveró que el mandatario tomó esta decisión de "forma firme, entendiendo que la crisis económica iba a suceder desde que comenzó la gestión del Gobierno Nacional", y destacó: "Quintela entendió que el plan económico lo iba a terminar pagando la gente de los sectores populares, y realmente la gente lo está padeciendo".

Los detalles del programa

Bajo el lema "Este invierno, Movete por La Rioja y ganá de visitante", el programa volverá a otorgar un reintegro del 50% en Chachos -bonos de cancelación de deuda locales- a quienes contraten servicios con prestadores adheridos. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar las facturas correspondientes y completar el proceso de canje. La medida impactará directamente en alojamientos, agencias de viajes, gastronomía, bodegas y comercios vinculados a la cadena de valor turística.

La política impulsada por el Gobierno de La Rioja apunta a promover un esquema que beneficie tanto a quienes visitan la provincia como a quienes forman parte de su entramado productivo. Es por eso que la iniciativa busca que los ingresos generados por la actividad turística se reinviertan en el territorio, incentivando el consumo en emprendimientos, comercios y servicios locales. De esta manera, se fortalece la economía provincial, se amplían las oportunidades para los actores vinculados al turismo y se impulsa el crecimiento de las economías regionales.

La iniciativa enmarcada en el plan estratégico PLANTUR La Rioja 360 tiene como objetivo central consolidar al turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico provincial. A través de la articulación entre el sector público y el privado, la propuesta busca potenciar tanto la llegada de visitantes nacionales como el movimiento de los propios riojanos dentro del territorio.

Con el objetivo de captar más visitantes, se pondrán en marcha fuertes campañas de promoción en mercados estratégicos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Desde la Secretaría de Turismo informaron que próximamente se darán a conocer las bases, condiciones, el listado de prestadores adheridos y los puntos de canje operativos a través de los canales de comunicación oficiales.