La vuelta de los Chachos: el sector de turismo celebró el regreso del programa riojano

En medio de la caída del consumo y las dificultades económicas que atraviesa La Rioja, desde el sector turístico expresaron su apoyo a la implementación de los bonos de cancelación de deuda conocidos como Chachos que comenzarán a circular nuevamente tras la confirmación que realizó recientemente el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela.

En diálogo con Radio La Torre, el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA La Rioja), Armando Zavattieri, consideró que la reactivación de esta herramienta financiera podría convertirse en un importante estímulo para la economía provincial y particularmente para la actividad turística.

Según explicó, el sector viene atravesando dificultades producto del actual contexto social y económico, el incremento de costos y los cambios en los hábitos de consumo de los viajeros.

Los Chachos: un impulso al turismo provincial

Desde FEHGRA apoyan la iniciativa del ejecutivo provincial y además, solicitan la reactivación del programa Movete por La Rioja con Chachos, un proyecto inspirado en el programa nacional PreViaje y que tuvo una experiencia piloto durante 2025. La propuesta consiste en otorgar créditos en Chachos a quienes se alojen en establecimientos registrados de la provincia durante un período mínimo determinado.

Según recordó Zavattieri, la experiencia previa dejó resultados positivos para hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, agencias de viaje y comercios adheridos. “Fue una herramienta muy buena para incentivar los viajes y fortalecer el consumo dentro de la provincia”, señaló.

El dirigente destacó que uno de los principales atractivos del programa radica en que los créditos otorgados pueden utilizarse exclusivamente dentro de La Rioja. Esto garantiza, según explicó, que los recursos generados por el turismo permanezcan en el circuito económico local, beneficiando a múltiples sectores de manera simultánea.

Además, recordó que en la implementación anterior participaron comercios de diversos rubros, lo que permitió ampliar el impacto económico de la medida.

Las expectativas para las vacaciones de invierno

Consultado sobre las perspectivas para la próxima temporada invernal, Zavattieri reconoció que las previsiones actuales no son alentadoras. Indicó que numerosas empresas de transporte turístico están cancelando viajes por falta de pasajeros y advirtió que la demanda continúa mostrando signos de debilidad. “El mercado de jubilados, que representaba una parte muy importante del turismo que recibía La Rioja, prácticamente se encuentra paralizado”, afirmó.

No obstante, aseguró que el sector mantiene expectativas de que las vacaciones de invierno permitan mejorar parcialmente los niveles de actividad.

Desde FEHGRA consideran que la eventual reimplementación de los Chachos podría transformarse nuevamente en una herramienta para estimular el consumo, atraer visitantes y fortalecer una actividad que hoy enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años.

Por ello, solicitaron al Gobierno provincial que analice la posibilidad de reeditar programas de incentivo turístico que permitan acompañar a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios de toda la provincia. “Lo comprobamos en la experiencia anterior: cuando existen incentivos para viajar, la actividad se mueve y toda la cadena turística se beneficia”, concluyó Zavattieri.