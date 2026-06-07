Vuelven los Chachos a La Rioja: el sector comercial respaldó el anuncio de Quintela

En medio de la caída del consumo y las dificultades económicas que atraviesa La Rioja, desde el sector comercial expresaron su apoyo a la implementación de los bonos de cancelación de deuda conocidos como Chachos que comenzarán a circular nuevamente tras la confirmación del Gobierno provincial.

Los representantes del sector señalaron que la escasez de circulante afecta de manera directa a los comercios minoristas, por lo que valoraron la posibilidad de incorporar un instrumento que permita sostener las transacciones dentro de la economía provincial. Fue así que la herramienta podría contribuir a dinamizar la actividad económica local.

En ese sentido, sostuvieron que, si se aplica de manera adecuada, el bono podría favorecer una recuperación del movimiento comercial y estimular el consumo en un contexto marcado por la retracción de las ventas.

Regulación y control

No obstante, desde la entidad advirtieron que el funcionamiento de la medida requiere condiciones específicas para evitar efectos negativos. Entre ellas, destacaron la necesidad de mantener una emisión limitada y acorde a la capacidad de absorción del mercado, con el objetivo de impedir desequilibrios que puedan trasladarse a los precios.

Además, insistieron en que la confianza de comerciantes y consumidores dependerá de una gestión transparente y previsible, que garantice certidumbre sobre el uso y la circulación de los bonos.

La profundización de la crisis económica en el interior del país forzó una decisión financiera extrema en el noroeste argentino. Ante el severo impacto de la recesión y el recorte generalizado de fondos impuesto por el Gobierno Nacional, La Rioja reactivará formalmente el uso de los bonos de cancelación de deuda, popularmente conocidos como Chachos, abriendo un escenario de emergencia previsible pero alarmante. De esta manera, las cuasimonedas vuelven a circular de manera oficial para intentar sostener el consumo diario y mitigar el deterioro social en medio de la crisis económica.

Los Chachos vuelven a la calle

La confirmación del regreso de los Chachos en La Rioja se consolida como el síntoma más claro de las asimetrías fiscales que atraviesan las provincias. Este instrumento de necesidad financiera se utilizará como una herramienta de emergencia para viabilizar e instrumentar las futuras recomposiciones de los salarios estatales en la provincia.

Así lo explicó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, una entrevista televisiva en los estudios de Infobae. Aunque la administración centralizada del gobierno de La Rioja garantizó que el pago del medio aguinaldo de junio se afrontará en pesos tradicionales a pesar de las severas dificultades de caja, los bonos complementarios se inyectarán en el circuito comercial para acompañar los próximos aumentos salariales obligatorios. El objetivo primordial de la medida defensiva es evitar la parálisis absoluta del comercio minorista y asegurar un piso mínimo de liquidez en la calle.