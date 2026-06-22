Pronóstico y estadísticas de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia e Irak se enfrentan por la segunda fecha del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en un choque de realidades opuestas, este lunes en el Philadelphia Stadium. Tras una jornada inicial que empezó a acomodar las piezas de la zona, el combinado galo busca sellar de forma anticipada su boleto a la próxima ronda, mientras que los asiáticos están obligados a sumar para mantener vivas sus ilusiones en el certamen.

El seleccionado europeo ratificó su cartel de candidato al título en el debut tras vencer por 3 a 1 a Senegal, exhibiendo ráfagas de su habitual jerarquía colectiva. En la vereda de enfrente, los Leones de Mesopotamia pagaron caro los desacoples defensivos en su estreno y sufrieron una dura derrota por 4 a 1 ante Noruega, lo que reduce al mínimo su margen de error en su regreso a la gran cita máxima.

Las campañas recientes exponen el sólido presente y la jerarquía con la que Les Bleus encaran el certamen. Francia llega a este encuentro sosteniendo una regularidad respetable en sus últimas diez presentaciones oficiales de la UEFA y partidos preparatorios, donde cosechó seis victorias, tres empates y apenas dos derrotas. El conjunto conducido por Didier Deschamps logró sostener una altísima eficacia goleadora en el tramo final de su preparación, algo que plasmó con claridad en el segundo tiempo de su debut mundialista.

Por el lado de Irak, el balance numérico en su decena de compromisos más recientes se mantiene equilibrado producto de su buen andar en las eliminatorias de su confederación, acumulando seis triunfos, un empate y tres caídas. Sin embargo, la brecha de ritmo y la intensidad física ante combinados europeos quedó en evidencia en el tropiezo de la primera jornada frente a los noruegos, un aspecto que el cuerpo técnico intentó corregir de cara al cruce con el subcampeón del mundo.

En la faceta de definición, la ofensiva francesa estuvo monopolizada por la contundencia de su máxima figura, Kylian Mbappé, quien llega encendido tras convertir un doblete en el triunfo del debut ante Senegal, ratificando su vigencia junto a los aportes de Michael Olise. Por la escuadra iraquí, las llaves del gol pasaron por la potencia aérea de su delantero de referencia, Aymen Hussein, autor del único descuento en el estreno, secundado en la racha previa por la peligrosidad de Ali Al-Hamadi.

Ficha del partido: Francia vs. Irak