La altura de Erling Haaland: cuánto mide el futbolista de Noruega

Erling Haaland.

Cada vez que Erling Haaland entra a una cancha, su presencia impone respeto. El delantero del Manchester City no solo destaca por su impresionante cantidad de goles, sino también por un físico fuera de lo común que le permite competir al máximo nivel en una de las ligas más exigentes del mundo.

La imagen reciente del atacante sin camiseta volvió a recorrer las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de fanáticos. Muchos se preguntaron cuánto mide realmente el futbolista noruego y cuál es el secreto detrás de una contextura física que parece diseñada para el fútbol moderno.

Cuánto mide Erling Haaland

Erling Braut Haaland mide 1,95 metros de altura, una cifra que lo ubica entre los delanteros más altos de la élite mundial.

Nacido el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, pero representante de Noruega a nivel internacional, el atacante se desempeña como centrodelantero y es una de las máximas figuras del Manchester City.

Su altura le permite imponerse en el juego aéreo, ganar duelos físicos y generar una amenaza constante dentro del área rival. Sin embargo, lo que realmente sorprende es que, pese a medir casi dos metros, mantiene una velocidad y una agilidad poco habituales para un futbolista de su tamaño.

Esa combinación explica buena parte de su éxito en el fútbol europeo y también por qué es considerado uno de los mejores delanteros de su generación.

El secreto detrás del físico de Haaland

La estatura de Haaland es solo una parte de la ecuación. El propio jugador reveló en el documental Haaland: The Big Decision que su rendimiento está directamente relacionado con una disciplina extrema en materia de alimentación, descanso y recuperación física.

Entre sus hábitos más llamativos figura el consumo frecuente de corazón e hígado de vaca, alimentos que considera fundamentales para aportar nutrientes de alta calidad. Según distintos medios británicos, su dieta puede alcanzar las 6.000 calorías diarias, una cifra muy superior a la recomendada para una persona promedio.

Erling Haaland.

Además de carne roja, pollo, arroz, pescado, huevos y leche cruda, el delantero también presta especial atención a la calidad de los alimentos que consume. En varias entrevistas explicó que prioriza productos frescos y de origen local como parte de su preparación física.

Su rutina diaria incluye entrenamientos específicos, sesiones de fisioterapia, baños de hielo, saunas y terapia de luz roja, un método que utiliza para favorecer la recuperación muscular y reducir el desgaste propio de la competencia profesional.

Un fenómeno que rompió los parámetros del fútbol moderno

A lo largo de la última década, el fútbol de élite mostró una tendencia hacia jugadores cada vez más rápidos y dinámicos. En ese contexto, Haaland logró romper varios paradigmas.

Con 1,95 metros de altura, una potencia física extraordinaria y una velocidad comparable a la de futbolistas mucho más bajos, el noruego representa una rara combinación de atributos que pocos deportistas consiguieron reunir.

En la actualidad, el delantero tiene contrato con el Manchester City hasta 2034 y un valor de mercado estimado en 200 millones de euros. A sus 25 años, es considerado una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Y aunque sus goles suelen ocupar los titulares, detrás de cada festejo existe una fórmula basada en disciplina, entrenamiento y una preparación física que convirtió a su altura en una ventaja competitiva decisiva.