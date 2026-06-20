Cómo detener a Haaland da mucho que pensar al DT de Senegal de cara a partido mundialista

Erling Haaland de Noruega celebra el primer gol de su selección ante Irak

​Senegal se enfrenta a un dilema defensivo mientras se prepara para enfrentarse el lunes a Noruega y a su ‌prolífico delantero Erling Haaland ‌en el Mundial.

El capitán Kalidou Koulibaly regresó tras una lesión para el debut de Senegal en el Grupo I contra Francia, pero no estuvo a la altura frente a Kylian Mbappé y podría quedarse fuera del equipo, ya que el DT Pape Bouna Thiaw busca contrarrestar la amenaza de Haaland en el Estadio ​de Nueva York/Nueva Jersey.

Senegal ⁠es vista por muchos como la mayor esperanza de África ‌en el Mundial, pero su confianza se vio ⁠mermada tras la derrota 3-1 ante ⁠Francia en su primer partido.

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Noruega, por el contrario, debutó con victoria en su primer partido de un Mundial desde 1998, con Haaland ⁠marcando dos goles en la victoria 4-1 sobre Irak ​en Boston.

La mejor forma de hacer frente a ‌Haaland habrá dado a Thiaw mucho ‌en qué pensar, sobre todo si seguir apostando por ⁠Koulibaly o sustituirlo por Mamadou Sarr, de 20 años.

Cuando Koulibaly fue suspendido en la fase final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos, Sarr entró en su lugar y causó ​una buena impresión ‌antes de fichar por el Chelsea.

En Stamford Bridge, sin embargo, solía ser suplente, y su falta de minutos en los últimos meses jugó en su contra cuando Thiaw concretó la alineación para enfrentarse a Francia.

Koulibaly, de 35 ⁠años y con 104 partidos internacionales a sus espaldas, solo había jugado ocho minutos desde que se lesionó en un entrenamiento con su club saudí en abril y se mostró muy fuera de forma, mientras Mbappé marcaba dos goles que dieron a Francia una merecida victoria.

Una victoria de Noruega le garantizaría el pase a los dieciseisavos de ‌final, pero su preparación tampoco ha estado exenta de preocupaciones.

Las críticas de la prensa al rendimiento de Martin Odegaard contra Irak fueron discutidas por sus compañeros de equipo en los días previos al partido, mientras que el seleccionador Stale Solbakken también dijo que no estaba ‌satisfecho con algunos aspectos de su actuación contra Irak, especialmente en defensa.

Noruega, que se clasificó con un pleno de victorias pero solo ganó ‌uno de los ⁠cuatro amistosos de preparación para el Mundial, solo ha mantenido la portería a cero en uno de ​sus últimos ocho encuentros y deberá tener muy en cuenta la amenaza que suponen los delanteros senegaleses Nicolas Jackson y Sadio Mané.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)