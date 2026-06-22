El ébola contagia más de 1.000 personas en Congo y se propaga hasta causar la muerte de niña pequeña

Al menos 30 muertes en un campamento del Congo indican que el ébola podría estar propagándose rápidamente

El ​ébola ya ha contagiado a más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo, en un brote ‌que se ha extendido ‌a un tercer campamento de desplazados y ha causado la muerte de una niña de 18 meses, según datos oficiales.

El recuento de fallecidos confirmados ascendía a 254, según informó el Gobierno del Congo a última hora del domingo, más de un mes después de que se declarara el brote de ​la rara cepa Bundibugyo, ⁠para la que no existe ningún tratamiento ni vacuna ‌aprobados.

La rapidez con la que se ha propagado ⁠por tres provincias del este del ⁠Congo ha llevado a los expertos sanitarios africanos a advertir que el brote podría acabar superando a la epidemia que se ⁠cobró la vida de más de 11.000 personas en ​África Occidental entre 2014 y 2016.

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La niña ‌se sometió a una prueba de ‌ébola el 14 de junio en el campamento de ⁠desplazados de Hungbe y falleció antes de que se conociera el resultado positivo al día siguiente, según un informe sanitario congoleño al que ha tenido acceso Reuters.

Había desarrollado fiebre más ​de una ‌semana antes y fue trasladada a pie a dos centros de salud diferentes, donde le administraron antibióticos antes de que finalmente se le realizara la prueba, según indicaron un funcionario congoleño y el informe.

Al menos ⁠107 personas estuvieron en contacto con ella, entre ellas familiares, personal sanitario y personas de otros campamentos, añadía el informe.

Había escasez de instalaciones para aislar a los pacientes, según declaró el Dr. Emmanuel Musingusi Bulemu, un responsable sanitario congoleño de la zona circundante de Nizi.

"Tenemos que separar a estos pacientes de la comunidad porque ‌corren el riesgo de contagiar a otros, pero ¿dónde podemos alojarlos?", añadió.

También se han confirmado dos casos en Kpangba, otro campamento de desplazados de la misma zona que acoge a personas que han huido de décadas de conflicto entre grupos armados, milicias y ‌el ejército.

Al menos 30 personas han fallecido en un campamento de otro centro de desplazados en Bunia.

Hasta ahora, casi una quinta parte ‌de los casos ⁠confirmados han sido niños, según datos preliminares de UNICEF, la agencia de la ONU para la ​infancia.

También se ha notificado un número mucho menor de casos en la vecina Uganda.

(Reportaje de Nilutpal Timsina y Emma FargeEdición de Alexander Winning y Andrew Heavens, Editado en español por Juana Casas)