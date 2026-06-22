El ébola contagia más de 1.000 personas en Congo y se propaga hasta causar la muerte de niña pequeña

El ébola ya ha contagiado a más de 1.000 personas en la República Democrática del Congo, en un brote que se ha extendido a un tercer campamento de desplazados y ha causado la muerte de una niña de 18 meses, según datos oficiales.
El recuento de fallecidos confirmados ascendía a 254, según informó el Gobierno del Congo a última hora del domingo, más de un mes después de que se declarara el brote de la rara cepa Bundibugyo, para la que no existe ningún tratamiento ni vacuna aprobados.
La rapidez con la que se ha propagado por tres provincias del este del Congo ha llevado a los expertos sanitarios africanos a advertir que el brote podría acabar superando a la epidemia que se cobró la vida de más de 11.000 personas en África Occidental entre 2014 y 2016.
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La niña se sometió a una prueba de ébola el 14 de junio en el campamento de desplazados de Hungbe y falleció antes de que se conociera el resultado positivo al día siguiente, según un informe sanitario congoleño al que ha tenido acceso Reuters.
Había desarrollado fiebre más de una semana antes y fue trasladada a pie a dos centros de salud diferentes, donde le administraron antibióticos antes de que finalmente se le realizara la prueba, según indicaron un funcionario congoleño y el informe.
Al menos 107 personas estuvieron en contacto con ella, entre ellas familiares, personal sanitario y personas de otros campamentos, añadía el informe.
Había escasez de instalaciones para aislar a los pacientes, según declaró el Dr. Emmanuel Musingusi Bulemu, un responsable sanitario congoleño de la zona circundante de Nizi.
"Tenemos que separar a estos pacientes de la comunidad porque corren el riesgo de contagiar a otros, pero ¿dónde podemos alojarlos?", añadió.
También se han confirmado dos casos en Kpangba, otro campamento de desplazados de la misma zona que acoge a personas que han huido de décadas de conflicto entre grupos armados, milicias y el ejército.
Al menos 30 personas han fallecido en un campamento de otro centro de desplazados en Bunia.
Hasta ahora, casi una quinta parte de los casos confirmados han sido niños, según datos preliminares de UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia.
También se ha notificado un número mucho menor de casos en la vecina Uganda.
(Reportaje de Nilutpal Timsina y Emma FargeEdición de Alexander Winning y Andrew Heavens, Editado en español por Juana Casas)