Rodrigo Lussich destrozó a Milei en vivo y contó lo que todos sospechaban: "No llega"

Rodrigo Lussich fue uno de los invitados de la última emisión de TVR, por la pantalla de C5N, y dejó fuertes definiciones sobre la situación económica y social del país. El conductor y periodista cuestionó al gobierno de Javier Milei y aseguró que la crisis afecta cada vez más a los argentinos.
Durante la charla, Lussich sostuvo que la tradicional expresión sobre las dificultades económicas quedó desactualizada frente a la realidad actual. "Ya la frase 'no llegar a fin de mes' es una frase vieja", afirmó el periodista en el programa.
En ese sentido, profundizó su análisis sobre el deterioro del poder adquisitivo: "No se llega al 15, chicos. La gente paga el alquiler, las expensas, compra lo indispensable en el supermercado y no tiene más un mango en el día 10 del mes".
Para Lussich, la situación obliga incluso a reformular expresiones históricas vinculadas a las dificultades económicas de los argentinos. "Entonces dejemos de repetir la frase 'la gente no llega a fin de mes' porque es una frase vieja en la Argentina. No en esta Argentina", remarcó.
La crítica al antiperonismo
Además de referirse al escenario económico, el conductor también analizó el respaldo político que mantiene el oficialismo y vinculó esa situación con el rechazo histórico hacia el peronismo. "La gran deducción o el común denominador en todo esto es el antiperonismo", señaló y agregó: "Cuando 'cualquier cosa es peor que el peronismo' (...) pasa cualquier cosa. Entonces hay una cosa de normalizar y hacerse el boludo con un montón de cosas que a otro gobierno, y sobre todo a los peronistas, no se les permitiría ni el 5%".