Rodrigo Lussich destrozó a Milei en vivo y contó lo que todos sospechaban: "No llega"

Rodrigo Lussich destrozó a Milei en vivo y contó lo que todos sospechaban.

Rodrigo Lussich fue uno de los invitados de la última emisión de TVR, por la pantalla de C5N, y dejó fuertes definiciones sobre la situación económica y social del país. El conductor y periodista cuestionó al gobierno de Javier Milei y aseguró que la crisis afecta cada vez más a los argentinos.

Durante la charla, Lussich sostuvo que la tradicional expresión sobre las dificultades económicas quedó desactualizada frente a la realidad actual. "Ya la frase 'no llegar a fin de mes' es una frase vieja", afirmó el periodista en el programa.

En ese sentido, profundizó su análisis sobre el deterioro del poder adquisitivo: "No se llega al 15, chicos. La gente paga el alquiler, las expensas, compra lo indispensable en el supermercado y no tiene más un mango en el día 10 del mes".

Para Lussich, la situación obliga incluso a reformular expresiones históricas vinculadas a las dificultades económicas de los argentinos. "Entonces dejemos de repetir la frase 'la gente no llega a fin de mes' porque es una frase vieja en la Argentina. No en esta Argentina", remarcó.

Rodrigo Lussich destrozó a Milei en vivo y contó lo que todos sospechaban.

La crítica al antiperonismo

Además de referirse al escenario económico, el conductor también analizó el respaldo político que mantiene el oficialismo y vinculó esa situación con el rechazo histórico hacia el peronismo. "La gran deducción o el común denominador en todo esto es el antiperonismo", señaló y agregó: "Cuando 'cualquier cosa es peor que el peronismo' (...) pasa cualquier cosa. Entonces hay una cosa de normalizar y hacerse el boludo con un montón de cosas que a otro gobierno, y sobre todo a los peronistas, no se les permitiría ni el 5%".