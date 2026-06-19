Rodrigo Lussich no dudó en apuntar contra Nicolás Occhiato tras su decisión de desvincular a Flor Peña del canal.

Durante una transmisión al aire de Luzu TV, la conductora Florencia Peña anunció la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Sin embargo, la noticia resultó ser completamente falsa y el fundador del canal, Nicolás Occhiato, decidió desvincular a los involucrados, entre ellos, la actriz. El hecho causó un revuelo inmediato y además se sumó un comunicado oficial de la familia Messi. En ese sentido, Rodrigo Lussich decidió defender a Florencia y apuntar duramente contra Nicolás.

Durante una transmisión de Intrusos (América TV), el periodista expresó: “Mínimamente soberbio, mínimamente. Después de lo que pasó, más allá de que vos sepas que tenes una comunidad que te banca y que vos consideras que hay mucha gente que te envidie, esas son percepciones suyas, pero mínimamente un poquito de empatía. Me parece que están subidos a un pony que han construido, porque son un éxito, pero que hay momentos en los que hay que mirar no de tan arriba”.

Asimismo continuó: “Siempre escupir para arriba es un riesgo, siempre. Casi siempre la escupida te vuelve sobre la cara, y uno de eso aprende o no aprende. Me parece que ellos tendrían que tener en cuenta que sí vos tenes el manejo de un equipo, y sos cabeza de un equipo, vos eras el que ayer tenía que bajarle a ese equipo la línea de no dar la noticia sobre Jorge Messi, el único medio en donde no dieron esa orden, fue el tuyo, Nico. Él que no dió la orden ayer, clara, fue tu medio”.

La polémica de Luzu TV tras el error de la fake new

Frente a este incidente, Nicolás Occhiato, rápidamente compartió en X: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Asimismo la familia Messi decidió también publicar un comunicado para informar sobre el cuadro de salud de Jorge Messi y pedir respeto hacía la situación que atraviesan: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Luego el comunicado continuó: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

