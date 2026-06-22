Minecraft Experience se queda en Ciudad Universitaria: cómo sacar las nuevas entradas para julio y qué precios tienen

Las entradas ya están disponibles desde $49.000 a través de Ticketek.

La experiencia inmersiva oficial de Minecraft, el videojuego más vendido de la historia, sigue batiendo récords en Argentina. Luego de vender más de 100.000 entradas desde su estreno mundial en el país, Minecraft Experience: Moonlight Trail confirmó nuevas fechas para julio debido a la alta demanda del público. El evento se desarrolla en Ciudad Universitaria y se convirtió en uno de los grandes fenómenos de entretenimiento familiar de 2026.

Las entradas ya están disponibles desde $49.000 a través de Ticketek. Además, los clientes de Banco Santander pueden acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito. También existen opciones adicionales para personalizar la visita, como el Pack 4 para grupos o familias, estacionamiento cercano, combos gastronómicos y accesos VIP con ingreso preferencial.

Una aventura inmersiva inspirada en el universo Minecraft

Minecraft Experience: Moonlight Trail propone una aventura interactiva al aire libre que combina tecnología de última generación con algunos de los escenarios más emblemáticos del universo Minecraft. A lo largo del recorrido, los visitantes atraviesan ocho biomas inspirados en el popular videojuego, recreados a escala real para ofrecer una experiencia inmersiva apta para todas las edades.

La aventura comienza en El Campamento, punto de partida donde los participantes conocen la historia del antiguo faro que será el eje central de la misión. A partir de allí, los exploradores avanzan por distintos entornos temáticos, entre ellos ruinas ancestrales, bosques de cerezos y cuevas iluminadas, mientras recolectan recursos, fabrican herramientas e interactúan con criaturas icónicas del juego.

Durante el trayecto, el trabajo en equipo resulta fundamental para superar los desafíos y completar la misión. El recorrido culmina con un enfrentamiento final en el que los participantes deben defender y restaurar el faro antes de celebrar la victoria en La Aldea, el espacio que marca el cierre de la experiencia.

Recompensas exclusivas y el respaldo de los creadores oficiales

Como parte del recorrido, cada visitante recibe una recompensa exclusiva para utilizar dentro del videojuego. Días después de asistir, los participantes obtienen por correo electrónico un código único que permite desbloquear una capa digital de edición limitada inspirada en Moonlight Trail, extendiendo la experiencia más allá del evento presencial.

El evento se desarrolla en Ciudad Universitaria.

La propuesta es desarrollada por Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, responsables de Minecraft Experience: Villager Rescue, una producción que ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Singapur, Ciudad de México y Chicago.

Con más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo, Minecraft continúa consolidándose como un fenómeno global. El éxito de Moonlight Trail en Argentina demuestra que la comunidad local sigue respondiendo con entusiasmo a nuevas formas de vivir el universo del juego más popular del planeta.