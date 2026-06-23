Transporte en crisis: alarma en Corrientes por despidos de choferes de colectivos

En un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa el sistema de transporte urbano de Corrientes, la empresa ERSA notificó las primeras desvinculaciones argumentando una fuerte caída en la demanda. Según los primeros datos vinculados al conflicto, al menos dos choferes ya recibieron las notificaciones formales. Sin embargo, medios locales detallaron que la cifra inicial podría escalar rápidamente hasta alcanzar a unos diez trabajadores en una primera etapa.

De acuerdo a lo detallado por Norte Corrientes, desde la compañía justificaron la drástica medida amparándose en una "realidad financiera sumamente compleja". En medio de una crisis económica que azota el bolsillo de los correntinos, los empresarios argumentan que el sistema en la Capital registra una sostenida baja en la demanda de usuarios, lo que se traduce en una menor venta de boletos y una consecuente caída en la recaudación. Ante este desfasaje de costos y la imposibilidad de sostener la estructura actual, la empresa habría optado por reducir su planta de trabajadores como variable de ajuste para intentar equilibrar las cuentas.

Las desvinculaciones en territorio correntino no se presentan como un hecho aislado, sino que forman parte de un escenario crítico generalizado. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) alertó sobre una situación límite en todo el interior del país: podría haber recortes o cancelaciones de servicios desde esta semana si no se alcanza una solución de fondo en el corto plazo.

De acuerdo a lo señalado por la entidad empresaria a la agencia de noticias Noticias Argentinas, la sustentabilidad del sistema se encuentra completamente deteriorada debido a un combo de factores asfixiantes. Entre las principales causas de este ahogo financiero destacan el aumento sostenido de los costos operativos, las subas constantes en el precio del combustible y la existencia de tarifas que no logran cubrir los gastos reales de operación. A este complejo panorama se suma una prolongada falta de inversión en la renovación de las unidades y atrasos críticos en la transferencia de fondos y compensaciones por parte tanto del Gobierno nacional como de las administraciones provinciales.

Corrientes, entre las provincias con mayor caída del empleo privado formal: retrocedió 5,3%

Según los últimos datos difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación, el empleo registrado en el sector privado cayó un 5,3% interanual en Corrientes, y que se ubicó entre las provincias más afectadas por la caída del empleo privado formal en Argentina.

A través del informe titulado "Situación y Evolución del Trabajo Registrado”, a nivel país, el empleo privado registrado mostró una caída del 1,5% en comparación con marzo de 2025, lo que representa la pérdida de 96.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses. El total de trabajadores asalariados registrados en el sector privado se ubicó en 6,188 millones.

Sin embargo, la situación de Corrientes aparece entre las más preocupantes del país con una retracción del 5,3%. Sólo Tierra del Fuego (-9%) y Chubut (-6,8%) registraron caídas más profundas, mientras que Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%) completaron el grupo de provincias más afectadas.

La caída del empleo formal en Corrientes se produce en un contexto de desaceleración económica que afecta a distintos sectores productivos y comerciales. Si bien el informe nacional no discrimina las causas específicas por provincia, especialistas vienen señalando el impacto de la menor actividad económica, la retracción del consumo interno y la paralización de proyectos vinculados a la obra pública como algunos de los factores que explican el deterioro del mercado laboral a nivel provincial.