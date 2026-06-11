Choferes cobraron el sueldo con "escalas viejas" y UTA exige una reunión urgente con el gobierno de Valdés

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de transporte urbano de Corrientes, los trabajadores del grupo Turismo Miramar manifestaron su malestar luego de que los salarios correspondientes a mayo fueran abonados con "escalas salariales viejas". Desde la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) provincial exigen una reunión entre el gremio, la Secretaría de Transporte local y las empresas.

Desde el gremio recordaron además que la situación ya había sido planteada formalmente hace varios meses. Según detallan, la firma depositó los sueldos utilizando valores que no contemplan las actualizaciones salariales vigentes. Ante esta situación, se convocó a una reunión para las próximas horas, donde se buscará alcanzar una solución al conflicto.

A los recortes de servicios, la reducción de frecuencias nocturnas y los paros recurrentes, ahora se suma el incumplimiento de las actualizaciones salariales. El referente de la UTA en Corrientes, José Luis Sabao, señaló a El Litoral: “A mediados de marzo ya presente en Secretaría de Trabajo la escala salarial correspondiente y se le corrió traslado al grupo Miramar”, afirmó la situación de los trabajadores.

La expectativa de los trabajadores está puesta ahora en el resultado de la audiencia, donde buscarán que la empresa reconozca las escalas salariales actualizadas y regularice las diferencias detectadas en las liquidaciones. Mientras tanto, el reclamo mantiene en alerta al personal, que aguarda definiciones sobre el pago de los haberes y el cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes.

Esta situación no es aislada: hace algunas semanas, los 23 choferes suspendidos sin goce de sueldo por las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo fueron reincorporados y regresaron a sus puestos de trabajo. Las compañías habían justificado las suspensiones al señalar un fuerte deterioro financiero. Según argumentaron, enfrentan una caída del 20% en la venta de boletos, el incremento sostenido de costos operativos -principalmente el combustible- y las consecuencias de la quita de subsidios nacionales, un escenario que, aseguran, afecta seriamente la sostenibilidad del sistema.

Desde la UTA, sin embargo, rechazaron formalmente los telegramas de suspensión y pusieron en marcha medidas gremiales y legales para frenar la decisión empresarial. Incluso, habían advertido que la cantidad de trabajadores afectados podía incrementarse si no se alcanzaba una solución. Finalmente, lograron la reincorporación de todos los empleados.

El Gobierno vuelve a reunirse con las cámaras de colectivos para disipar reclamos

La Secretaría de Transporte se reunirá nuevamente este jueves por la mañana con las principales cámaras empresarias de colectivos a nivel nacional para seguir avanzando con su plan de "modernización" de los servicios. El gobierno de Javier Milei pretende avanzar con sus "mesas de trabajo" y dejar atrás el reclamo de las empresas por subsidios adeudados. Mientras, gremios como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclaman una recomposición salarial.

La reunión será encabezada por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y reeditará otro encuentro realizado hace 15 días atrás, según indicaron a El Destape desde la cartera. Tras aquella reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que resaltó el avance "en distintas líneas de trabajo vinculadas a la mejora de la prestación de los servicios, la modernización de criterios operativos y la implementación de herramientas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema de transporte".

Sin dar mayores detalles, en aquel texto se adelantó que los funcionarios de Transporte y las cámaras empresarias "coincidieron en continuar profundizando las mesas de trabajo técnico para avanzar en las medidas que forman parte del proceso de reestructuración del sistema".

Si bien el Gobierno espera la presencia de distintos representantes de las cámaras, una de las más importantes del AMBA no será de la partida. Según pudo saber El Destape, la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), que nuclea a 35 líneas y 8 empresas de colectivos, no se hará presente.