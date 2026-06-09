Paro de colectivos: la advertencia de la UTA que pondría en peligro el transporte público

La tensión en el transporte público volvió a escalar en el Área Metropolitana de Buenos Aires luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, lanzara una dura advertencia que alerta por un nuevo paro de colectivos. Desde el gremio reclamaron una recomposición salarial que desde mayo se encuentra paralizada y cuestionaron las conciliaciones obligatorias y denunciaron que “la paz social peligra”.

El último acuerdo se firmó en enero y llevó el salario básico de los choferes a $1.574.000 en abril, tras una suba del 4% en tres tramos. Desde entonces, no hubo nuevas actualizaciones. “Los trabajadores del transporte queremos recomponer nuestros salarios, y por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones”, señaló la UTA, que subrayó que el pedido corresponde a mayo.

El comunicado, titulado “Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras”, fue dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el gremio exigió que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” y lanzó una frase que resume la gravedad del escenario: “Los días pasan, la paz social peligra”. La UTA también cuestionó el uso de conciliaciones obligatorias como herramienta para frenar conflictos: “¿Quieren cansar a los trabajadores? Frenándolos a golpes de conciliación obligatoria”.

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Paro de colectivos: la advertencia de la UTA que pondría en peligro el transporte público

Reclamo de los choferes de colectivos

El reclamo salarial se cruza con la reciente modificación del esquema de compensaciones tarifarias para las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 31/2026. El Gobierno sostiene que el nuevo sistema busca “modernizar y reestructurar” el transporte, orientando recursos hacia la demanda y premiando a las empresas que cumplan con parámetros de calidad y regularidad.

Sin embargo, para la UTA, el ajuste fiscal no puede recaer sobre los trabajadores y advirtió que “los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del ‘superávit fiscal’” y agregó: “La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo, y el superávit fiscal es sano; el tema es: ¿a qué costo?”.

“Señor Ministro, trate, responda y resuelva el asunto; dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras o mineros. Los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros”, cerró el comunicado.