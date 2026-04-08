Paro de colectivos: continúa la medida y los servicios siguen reducidos en AMBA

Colectivos hoy: continúa la medida y los servicios siguen reducidos en AMBA

El conflicto por los subsidios mantiene reducidos los servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque Transporte anunció el pago parcial de la deuda, las empresas sostienen que no alcanza y continúan con la baja frecuencia, generando demoras y complicaciones para los pasajeros.

En primer lugar, la Secretaría de Transporte confirmó que este mismo día se transferirán los subsidios nacionales a las empresas, en respuesta al reclamo de los dueños de las compañías. Sin embargo, pese a ese anuncio, las frecuencias seguirán reducidas. Los empresarios consideran que el monto que recibirán no cubre la totalidad de la deuda acumulada.

“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de Nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos que se restituyan los servicios habituales”, señalaron voceros oficiales en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Además, las fuentes confirmaron que el jueves a las 11 habrá una reunión entre autoridades de Transporte y las cámaras empresarias del sector.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Colectivos hoy: continúa la medida y los servicios siguen reducidos en AMBA

En ese marco, desde la cartera criticaron la decisión de las compañías de reducir la circulación de colectivos, lo que generó demoras y complicaciones para miles de pasajeros. “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva”, remarcaron desde Transporte.

Una por una, las líneas afectadas

Las líneas de colectivo de la Ciudad y la Provincia que actualmente circulan con servicio reducido y podrían suspender su circulación por completo 8 de abril son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197

Por su parte, el titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, advirtió que “el sistema de transporte está colapsado” y reclamó por los pagos atrasados de subsidios. Consultado sobre el anuncio oficial, Pasciuto explicó que solo se depositará una parte de lo adeudado: “Van a depositar la mitad. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo”.

En consecuencia, el empresario adelantó que este miércoles continuará la baja frecuencia de servicios hasta que se gire el total de lo reclamado. Asimismo, recordó que la crisis se profundizó desde septiembre de 2024, cuando el esquema de financiamiento se dividió en tres jurisdicciones y quedó “totalmente desarticulado”.

El sector, según Pasciuto, arrastra deudas del último cuatrimestre de 2025, además de febrero, marzo y el adelanto de abril. El directivo subrayó la urgencia de los fondos, ya que “hoy es el último día para acreditarse” el dinero necesario para pagar los salarios de los choferes.

En ese sentido, denunció una “falta de gestión” tanto de Nación como de Provincia en el manejo de las partidas presupuestarias. Finalmente, contrastó la situación con la Ciudad de Buenos Aires, donde los servicios funcionan al 100% con costos reconocidos, aunque advirtió que el combustible alcanzó los $2150 en febrero y hubo problemas de suministro.