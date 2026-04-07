Paro de colectivos: qué líneas no funcionarán este miércoles 8 de abril

Frente a la crisis en el sector de transporte y la falta de regularidad en los pagos de subsidios nacionales, empresas de colectivo advirtieron sobre la posibilidad de un paro este miércoles 8 de abril y más de 100 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían quedar fuera de servicio. Conocé cuáles son.

Estas son las líneas que podrían no circular este miércoles por el paro de colectivos

La advertencia fue lanzada por Marcelo Pasciuto, el titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), quien sostuvo que “podría no haber colectivos” ante el atraso en las transferencias del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que estaban previstas para comienzos de abril. Las empresas buscan que el dinero se deposite antes del martes por la noche y, de lo contrario, se realizará la medida de fuerza.

Las líneas de colectivo de la Ciudad y la Provincia que actualmente circulan con servicio reducido y podrían suspender su circulación por completo 8 de abril son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Frente al cese de transferencias podrían parar alrededor de 100 líneas de colectivo del AMBA

¿Cuáles son los motivos del paro de colectivos de este miércoles?

Pasciuto explicó, en declaraciones a TN, que la falta de fondos impide el pago de sueldos e impacta directamente en la operatoria diaria de las empresas. “Es un monto importante para pagar los sueldos mañana y no se acreditó ni un peso”, apuntó

Al respecto, remarcó que el problema de las compañías no radica únicamente en el aumento de combustibles, sino en un problema derivado de la estructura de costos y recursos que afectan las operaciones del transporte. “Por lo tanto, las empresas hoy, al margen del aumento de combustibles, tienen que recurrir a un descubierto bancario o que los sindicatos tengan tolerancia si no se pueden pagar sueldos, sino mañana no habrá colectivos”, afirmó el dirigente empresario.