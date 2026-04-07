La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres acreedoras de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita que tiene a cargo la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni citó a declarar como testigo a los cuatro acreedoras del funcionario, según pudo saber El Destape. En las últimas horas, una investigación periodística reveló que Adorni habría recibido una hipoteca no bancaria por 100 mil dólares de dos mujeres, el mismo día que compró una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Las acreedoras que le facilitaron los fondos en moneda extranjera al funcionario y a su mujer, Bettina Angeletti, son Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. El dato saliente es que Molina de Cancio, quien habría aportado el grueso del capital con 85.000 dólares, es una comisaria retirada de la Policía Federal. Esto se suma a la información que trascendió días atrás de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares que Adorni habría obtenido de Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), quienes figuran aportando 100 mil dólares cada una.

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