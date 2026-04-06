"No tiene dinero para los remedios": el duro presente de un cantante de rock enfermo de neumonía

Conmoción por el presente de un cantante de rock enfermo de neumonía.

Francisco Bochatón, líder de Peligrosos Gorriones y reconocido cantante de rock argentino, se hizo viral en las últimas horas por un pedido de ayuda que conmovió a sus seguidores y a artistas argentinos. El mensaje del cantante y la reacción de sus colegas.

El cantautor Francisco Bochatón publicó un mensaje en el que anunció que estaba enfrentando una situación de salud difícil y pidió ayuda económica para poder comprar medicamentos. “Hola amigos! Estoy en una situación difícil! Les dejo mi alias (alpaca.cereza.espuma) para poder recuperarme lo antes posible! Les mando un beso y muchas gracias”, remarcó Bochatón.

El pedido de ayuda de Francisco Bochatón.

Una de las primeras en reaccionar en las redes sociales fue la baterista Andrea Julia Álvarez, quien pasó por Soda Stereo y Divididos: “Estoy mirando una historia (insta) de Fran Bochaton que está con neumonía, no tiene $ para los remedios y pide ayuda. Me pongo a pensar en todos mis compañeros músicos de mi generación (o maso) que aceptamos la precarización de este trabajo, muchos no registrando que nada es eterno”.

El mensaje de la bajista Andrea Julia Álvarez para ayudar a Francisco Bochatón.

Otro de las artistas que se manifestó fue el bajista de Idílica Pablo Guevara, que escribió en X: “Supongo que los cientos de tipos que vinieron a decir 'capo Bochaton' cuando fue el quilombo con Winona Riders van a dejarle 10 luquitas para ayudarlo, ¿no? Estaría bueno. Digo”.

Por lo pronto, Francisco Bochatón no hizo más publicaciones sobre su salud pero sí es de público conocimiento -porque está en sus redes sociales- que su próxima presentación en escenarios será el 18 de abril, en un recital que dará con Peligrosos Gorriones en Palermo.

Sobre Francisco Bochatón

Francisco Bochatón es una de las figuras más singulares del rock independiente argentino. Nacido en La Plata, desarrolló su identidad musical en la efervescente escena platense de los años noventa, donde combinó sensibilidad pop, experimentación sonora y una impronta íntima en sus letras.

Su primer gran reconocimiento llegó como líder de Peligrosos Gorriones, grupo clave del llamado “nuevo rock argentino”. Con ellos editó discos que marcaron a una generación por su frescura melódica y su estética alternativa, alejándose de los moldes más tradicionales del rock nacional.

Tras la disolución de la banda, Bochatón emprendió un camino solista prolífico y personal. A lo largo de sus discos, exploró climas más introspectivos, con arreglos delicados y una voz que se volvió su sello distintivo: frágil, cercana y profundamente emocional. Su obra dialoga con el indie, el pop y el folk, siempre con una búsqueda artística honesta y sin concesiones comerciales evidentes.