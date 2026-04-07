La insólita declaración jurada del troll que le debe casi U$S 80.000 al Banco Nación

La declaración jurada del tuitero que pidió un préstamo millonario al Banco Nación.

El escándalo de los funcionarios y diputados del gobierno de Javier Milei que solicitaron préstamos millonarios al Banco Nación sigue sumando nuevos capítulos, ya que se conocen nuevos nombres implicados, como es el caso de un conocido troll del gobierno que le debe casi U$S 80.000 a la entidad bancaria, pese a que su declaración jurada no respalda estos montos.

Se trata de Juan Pablo Carreira, un usuario conocido en el ámbito digital como Juan Doe por su cuenta @jdoedoe101101 y que es el encargado del gobierno de confrontar con la prensa al ser la cabeza de la cuenta en la red social X llamada Oficina de Respuesta Oficial, cuyo objetivo es "desmentir" informaciones que no favorezcan al oficialismo.

Carreira se destaca en las redes por su estilo confrontativo, hostigando e insultando a quienes critican la gestión de Milei. Antes de sumarse a esta función oficial, mantuvo una relación cercana con Fernando Cerimedo, un operador digital vinculado al mileísmo, y señalado como uno de los impulsores de la asonada contra Lula da Silva en Brasil, ocurrida el 8 de enero de 2023.

Junto con Cerimedo, Carreira fue cofundador del medio oficialista La Derecha Diario, consolidando su perfil dentro del movimiento político que apoya al actual presidente. Su llegada a la Casa Rosada se produjo tras la caída de otros influencers mileístas como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, quienes perdieron protagonismo poco después de la asunción de Milei.

La declaración jurada de Juan Pablo Carreira

La última declaración jurada de Carreira es de 2024 y allí sostuvo que solo tenía medio departamento por herencia en la Ciudad de Buenos Aires y 783 mil pesos en el banco, con un ingreso promedio por trabajo de 2 millones de pesos mensuales.

Su cargo en la declaración es de Director Nacional de Comunicación Digital desde abril de 2024 y sin ingresos extra. Sin embargo, en diciembre de 2025 fue beneficiado con un préstamo del Banco Nación de 112 millones.

Esto se suma a otros casos que causaron revuelo, como Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, quien obtuvo un crédito superior a 510 millones de pesos (equivalentes a unos 345 mil dólares) y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo, que pidió 475 millones en febrero de 2025.

Figuran también Federico Furiase, secretario de Finanzas, quien recibió 367 millones en agosto de 2025; Emiliano Mongilardi, director de YPF, quien obtuvo 302 millones en octubre; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien accedió a 204 millones en septiembre.