Calculadora oficial: cuánto hay que ganar para acceder a un crédito del Banco Nación como los funcionarios de Milei

El acceso al crédito hipotecario volvió a instalarse en la agenda económica a partir de las nuevas líneas ofrecidas por el Banco Nación. La entidad dispone de una calculadora online que permite simular cuánto puede pedir un potencial tomador en función de sus ingresos. La herramienta, de uso público, busca transparentar las condiciones de acceso: plazo, monto y, sobre todo, el nivel de ingresos requerido para calificar.

El punto de partida es una condición estructural del esquema: el banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad. Es decir, quien quiera comprar una vivienda debe contar previamente con el 25% restante como ahorro propio. Sobre ese universo, la calculadora ajusta el monto del crédito posible en función del ingreso declarado, bajo criterios de capacidad de pago.

Los resultados que arroja la simulación permiten dimensionar el alcance real del programa. Para un crédito de 400 millones de pesos —la cifra que tomó como crédito el secretario de Finanzas, Federico Furiase—, los ingresos exigidos se ubican en niveles elevados. Según los parámetros del Banco Nación, se requieren ingresos netos por $16.457.802 sumando titulares y codeudores, con un piso de $8.228.901 para el titular principal. Ingresos similares requieren Felipe Núñez, que pidió 475 millones de pesos, u Horacio Massaccesi, al que le prestaron 439 millones.

Estos valores contrastan con estimaciones difundidas por el economista Federico Furiase, quien planteó escenarios de ingresos necesarios en ese rango para acceder a financiamiento hipotecario en la actualidad. La coincidencia entre los cálculos privados y la herramienta oficial del banco refuerza la idea de que el acceso a estos créditos está condicionado por niveles de ingreso que superan ampliamente los promedios salariales registrados.

La comparación se vuelve más clara al bajar la escala del ejemplo. Para una vivienda de 100 mil dólares —equivalente a unos 100 millones de pesos dependiendo del tipo de cambio considerado—, el crédito cubriría hasta el 75%, es decir, alrededor de 75 millones. En ese caso, la calculadora del Banco Nación arroja que se necesitan ingresos netos por $2.398.202 entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo del titular debe ser de $1.199.101.

Incluso en este escenario más acotado, los requisitos continúan por encima de los ingresos medios formales. La relación cuota-ingreso que fija el banco, junto con el contexto de tasas y actualización de los créditos, delimita el universo de potenciales beneficiarios.

El uso de la calculadora, sin embargo, aporta un elemento de previsibilidad: permite a los interesados conocer de antemano si están en condiciones de aplicar, cuánto deberían incrementar sus ingresos o qué monto podrían aspirar a solicitar. En términos operativos, la herramienta traduce en números concretos una política crediticia que, en los hechos, mantiene un sesgo hacia sectores con ingresos altos o con posibilidad de sumar codeudores.

De este modo, la brecha entre las condiciones formales de acceso al crédito y la estructura de ingresos vigente se vuelve un dato central. La calculadora no solo cumple una función informativa, sino que también expone los límites actuales del financiamiento hipotecario en la Argentina.