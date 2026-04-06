Uno por uno: los funcionarios del gobierno de Milei que recibieron créditos del Banco Nación

Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos del Banco Nación.

El juez federal Daniel Rafecas inició la primera investigación penal relacionada con los créditos otorgados por el Banco Nación a distintos funcionarios públicos del gobierno de Javier Milei.

La denuncia fue sorteada en los tribunales de Comodoro Py y pone en el centro del debate la transparencia de estos préstamos luego de que se difundiera una lista con los beneficiarios vinculados al oficialismo nacional.

Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos del Banco Nación

Entre los funcionarios señalados aparecen nombres como Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un préstamo de $510 millones.

Además, la nómina incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

También figuran Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, todos con créditos activos otorgados por la entidad estatal.

Ante la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a sus colaboradores durante una entrevista, afirmando que “no tienen ventaja respecto del resto”. Por su parte, el canciller Pablo Quirno respaldó públicamente al Banco Nación a través de sus redes sociales, señalando que “las tasas y condiciones son para todos los que cumplen los requisitos, entre ellos cobrar sus sueldos en el banco”.

Desde el Gobierno remarcan que todos los créditos cuentan con garantías hipotecarias o codeudores, y que el directorio del Banco Nación no interviene en las operaciones consideradas menores. Además, el equipo de auditoría, encabezado por Darío Wasserman, prepara documentación para presentarla ante la Justicia este martes, con el fin de colaborar en la investigación.

Esta causa ya generó repercusiones políticas internas, ya que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a Leandro Massaccesi, quien aparecía en la lista de beneficiarios. Aunque desde el Gobierno intentaron desvincular esta salida de la controversia por el crédito, la situación generó tensiones en el gabinete.

Mientras la causa avanza bajo la supervisión de Rafecas, la Casa Rosada sostiene que el proyecto para capitalizar el 20% de las acciones del Banco Nación y cotizarlas en la Bolsa de Nueva York continúa vigente. El juez deberá determinar si existieron irregularidades en el acceso a estos financiamientos públicos.