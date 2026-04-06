Adiós definitivo al tren a Pinamar: la rotunda decisión que anunció Trenes Argentinos.

Tomar el tren para irse de vacaciones a la Costa Atlántica es una de las opciones más económicas y más elegidas por los turistas durante la temporada de verano. Sin embargo, ahora una triste noticia golpea al área turística: luego de un año con servicio suspendido, se confirmó la cancelación definitiva del tren a Pinamar.

La noticia fue confirmada por el medio enelSubte, medio que aseguró que Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) prepara la cesión de los cochemotores que circulaban en el tren a Pinamar a la operadora provincial rionegrina Tren Patagónico. De este modo, las formaciones que realizaban este recorrido serán destinadas a otro servicio, dejando el recorrido a esta ciudad de la costa sin efecto.

Según pudo saber enelSubte, los cochemotores CAF Serie 593 “Camellos”, que se encontraban almacenadas en los talleres de Remedios de Escalada desde la suspensión de ese servicio hace exactamente un año, fueron trasladadas a los talleres de la línea Sarmiento para prepararlas para su transferencia a la provincia patagónica.

Para quienes solían utilizar este servicio aún quedaba una esperanza: que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pudiera hacerse cargo del servicio si le cedían el material rodante y las vías. Sin embargo la entrega de las unidades a Tren Patagónico por parte de Gobierno Nacional le cierra la puerta a esta posibilidad .

Por qué suspendieron el servicio de trenes a Pinamar: falta de mantenimiento que terminó en cierre

Hace exactamente un año atrás, en abril del 2025, el servicio de trenes a Pinamar quedó "momentáneamente" suspendido “cuestiones de seguridad operacional”, pese a que en los más de cuatro años de operación del servicio no se registraron incidentes que comprometieran la operación regular.

Según se especifica en el documento interno al que tuvo acceso enelSubte, SOFSA estima que el ramal debería “someterse a una intervención integral”, en donde se mencionan los siguientes arreglos para que la línea vuelva a funcionar: "El 80% de la traza se corresponde con una estructura de vía conformada por durmientes metálicos (barrilones) sobre balasto de conchilla construida hace más de 80 años. Los barrilones tienden a generar corrosión y, por consiguiente, fallas en el conjunto de fijaciones, trayendo grandes inconvenientes al no poder garantizar la trocha”.

Sin embargo, desde Trenes Argentinos le informaron al medio citado que aún no está previsto que se inicien las obras en el mediano plazo. Por lo que esta determinación más la cesión de las formaciones dejan en claro que el servicio se encuentra totalmente cancelado por tiempo indeterminado.