Fentanilo: encontraron ampollas vacías en el hospital de Bahía Blanca donde habían denunciado el robo

En medio del escándalo por las fiestas llamadas “vuelos controlados” y cuando sólo se investigaba una muerte por abuso de sustancias utilizadas solamente en hospitales, en Bahía Blanca, el director del Hospital Municipal denunció el faltante de 25 ampollas de fentanilo que estaban almacenadas en un espacio cerrado. La falta de las drogas se conoció durante un control de rutina que, según explicó el Director del Centro Médico, Gustavo Carestía, se realiza todas las semanas. En ese momento se comprobó que esas drogas habían faltado entre un control y otro.

Con los datos de la denuncia, el Fiscal Mauricio Del Cero abrió un expediente judicial para investigar quién podría tener acceso a ese lugar y por qué había faltado esa medicación. En cuestión de horas, se ordenaron varias pericias a fin de determinar la responsabilidad alrededor del faltante. En comunicación con El Destape, el Fiscal evitó dar detalles de la investigación aunque destacó que se habían ordenado varias medidas y que se trataba de los primeros pasos. Según trascendió, en las primeras declaraciones ante la Justicia, el Director del Hospital relató que al sector donde habían faltado las ampollas tienen acceso principalmente el personal de quirófano y destacó que se trata de un lugar que está cerrado con llave por lo que no puede acceder alguien ajeno a esos sectores.

Sin embargo, esta mañana una nueva presentación judicial por parte de los directivos del Hospital Municipal desataron el escándalo. Según la denuncia, cuando accedieron a la sala donde se guardan las ampollas de fentanilo encontraron una bolsa con 25 ampollas vacías de fentanilo. Así, la Justicia ordenó que la Policía Científica levante los indicios y perite si se trata de las mismas ampollas denunciadas como robadas o si se trata de otros frascos. Para esto será clave seguir el camino de la trazabilidad de las ampollas y los registros médicos del Hospital ya que en la denuncia inicial quedó establecido que no fueron usadas en tratamientos dentro del centro médico. Por eso el principal dato a conocer es si se trata del lote denunciado como robado o si se trata de un nuevo lote del que tampoco hubo registro de su uso.

Además, el Director del Hospital aseguró que se abrió un expediente interno para determinar las responsabilidades administrativas, en primer lugar, del faltante de las 25 ampollas de fentanilo y ahora se ampliará con los resultados y el hallazgo de las últimas horas. Ante esta situación, los especialistas consultados por El Destape destacaron que se trata de drogas de uso médico controlado y destacaron que su almacenamiento y suministro deben estar estrictamente controlado por lo que es imposible pensar que sean traspasados a otros envases y luego dejados los frascos vacíos en el lugar. Sin embargo, aseguraron, debe encontrarse el propósito por el que fueron retiradas del lugar para rastrear para que pudieran utilizarse.

Ahora, la expectativa está puesta en conocer si el faltante de las drogas y la aparición de los frascos vacíos corresponde a un nuevo circuito ilegal que debe investigar la Justicia. Mientras en la ciudad de Buenos Aires se debate acerca de la posibilidad de un circuito donde médicos y anestesistas roban drogas de quirófano para organizar fiestas donde se suministran esos anestésicos como parte de consumo personal y con personal para “reanimar” a quienes están al borde de la apnea, en el Sur de la Provincia se investiga si el robo de estas drogas tiene que ver con un mercado ilegal, una situación ya denunciada en otros hospitales del país y que se investiga desde hace varios meses.