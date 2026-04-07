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Es una de las líneas más usadas del AMBA y anunció la reducción de servicios: estos son nuevos horarios

La medida impulsada por las cámaras del sector se traducirá en menores frecuencias en ramales específicos, aunque siendo el circuito común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano el más afectado.

07 de abril, 2026 | 18.59

La compañía Micro Ómnibus Norte S.A. anunció la adhesión a la reducción de los servicios de la línea 60 como parte de las medidas preventivas ante la suba del gasoil y de los componentes de costos.

La medida impulsada por las cámaras del sector se traducirá en menores frecuencias en ramales específicos, siendo el circuito común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano el más afectado.

"El común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano será el más afectado, circulará con diagrama de verano", señaló el periodista de tránsito Jota Leonetti en X (exTwitter). 

¿Cómo funcionará la línea 60 de colectivos?

Desde esta semana y por tiempo indeterminado, la línea 60 de colectivos reducirá sus servicios rápido / expreso, que unen Escobar con Plaza Italia, extendiendo el tiempo de espera habitual de 8 minutos a 15 minutos.

Frente a este escenario, las unidades reservadas al trayecto común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano serán una de las más afectadas, donde se desplegarán diagramas de verano.

MÁS INFO

¿Cuáles son las líneas que anunciaron la reducción de sus servicios?

Desde este martes 7 de abril y hasta nuevo aviso, un total de 104 líneas de colectivos que circulan en el AMBA y bajo jurisdicción nacional reducirán sus frecuencias. El listado está integrado por:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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