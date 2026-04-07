Es una de las líneas más usadas del AMBA y anunció la reducción de servicios: estos son nuevos horarios

La compañía Micro Ómnibus Norte S.A. anunció la adhesión a la reducción de los servicios de la línea 60 como parte de las medidas preventivas ante la suba del gasoil y de los componentes de costos.

La medida impulsada por las cámaras del sector se traducirá en menores frecuencias en ramales específicos, siendo el circuito común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano el más afectado.

"El común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano será el más afectado, circulará con diagrama de verano", señaló el periodista de tránsito Jota Leonetti en X (exTwitter).

¿Cómo funcionará la línea 60 de colectivos?

Desde esta semana y por tiempo indeterminado, la línea 60 de colectivos reducirá sus servicios rápido / expreso, que unen Escobar con Plaza Italia, extendiendo el tiempo de espera habitual de 8 minutos a 15 minutos.

Frente a este escenario, las unidades reservadas al trayecto común de Maschwitz a Barrancas de Belgrano serán una de las más afectadas, donde se desplegarán diagramas de verano.

¿Cuáles son las líneas que anunciaron la reducción de sus servicios?

Desde este martes 7 de abril y hasta nuevo aviso, un total de 104 líneas de colectivos que circulan en el AMBA y bajo jurisdicción nacional reducirán sus frecuencias. El listado está integrado por:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.