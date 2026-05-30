Javier Milei y su Gobierno se preparan para un Mundial especial. Es que mientras la Selección argentina defienda su título de campeón en Estados Unidos, el oficialismo intentará aprobar leyes claves en el Congreso. Para no pasar sobresaltos en materia legislativa, desde el Gobierno ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno de Milei buscará aprobar leyes claves durante el Mundial y pide a sus diputados que no viajen
El gobierno de Javier Milei intentará aprobar leyes de alto perfil durante el Mundial 2026, por lo que le habría pedido informalmente a sus diputados que no viajen a Estados Unidos.
Hace 1 hora
El Gobierno buscará aprobar leyes durante el Mundial
Con el Mundial 2026 ya cerca de comenzar, el gobierno de Javier Milei planea aprobar leyes importantes en el Congreso durante la cita mundialista. Por ese motivo, ya le habría solicitado informalmente a sus diputados y senadores que no viajen a Estados Unidos a alentar al equipo de Lionel Messi.
La intención del oficialismo es que mientras la selección argentina defienda el título de campeón, el Congreso sesione y apruebe dos de las leyes más importantes para el Gobierno en este año: el Super RIGI y la derogación de las elecciones primarias (PASO).
Hace 2 horas
Extractivismo de datos: Milei suma lazos con magnates tech y crece el alerta
La reunión entre Milei y el empresario británico vuelve a poner el foco sobre el avance del “Super RIGI” y la búsqueda oficial de inversiones en centros de datos e inteligencia artificial. Crecen las alertas por la centralización de información sensible, la soberanía digital y el posible desembarco de modelos de vigilancia basados en big data.
El empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada.
La visita del empresario y filántropo británico Maurice Ostro a la Casa Rosada marca un nuevo episodio en la agenda del gobierno de Javier Milei, que busca consolidar a la Argentina como un enclave para la infraestructura tecnológica pesada. Bajo el paraguas del denominado Super RIGI, la gestión libertaria sigue explorando la manera de atraer capitales extranjeros para la construcción de centros de datos, un negocio que, detrás de la promesa de modernidad, podría esconder un entramado de entrega de recursos estratégicos y riesgos severos para la privacidad de los ciudadanos.
Hace 2 horas
Uno por uno, todos los impuestos a los ricos que bajó o eliminó Milei
El Gobierno redistribuye la riqueza, pero desde los pobres hacia los ricos. De Bienes Personales a las retenciones, las reducciones de impuestos de la gestión Milei a las grandes fortunas, en medio del debate que los empresarios encendieron en redes.
Es mentira que el gobierno de Javier Milei no apoye la redistribución de la riqueza. Solo que lo hace desde los más pobres hacia los más ricos. Desde Bienes Personales a las retenciones, son varios los casos en los que el gobierno libertario redujo o eliminó impuestos a los sectores más pudientes.
Hace 2 horas
El índice que mide el enojo argentino con Milei marcó zona crítica
Una encuesta de la consultora Reputación Digital analizó 9,1 millones de menciones en redes sociales y plataformas digitales argentinas entre febrero y mayo de 2026. El resultado: el Índice de Tolerancia Social cayó a −28,6, dentro de la zona crítica, y el enojo supera en 4,2 veces a la esperanza.
El enojo es la emoción dominante de la conversación digital argentina sobre el gobierno de Javier Milei. Eso es lo que revela la primera medición pública del Índice de Tolerancia Social (ITS), una encuesta elaborada por la consultora Reputación Digital tras monitorear más de 90 días de menciones en X, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube y prensa digital.
Hace 3 horas
La fórmula Milei-Milei: un globo de ensayo para ordenar la interna y los negocios
El karinismo mandó a medir a su jefa como posible vice, pero también se entusiasma con un "Plan 4x4": 16 años consecutivos de presidencia alternada entre los hermanos. Los guiños en una cumbre de los negocios mileístas, donde proliferan recelos y operaciones al tiempo que se acelera el saqueo. Las picardías del patrón Iraeta: el secretario que pidió aplausos y quedó en offside.
"Sin Karina, no hay Javier". La frase del economista Darío Epstein en el Latam Economic Forum es la nueva probeta del Experimento Milei: sondear las chances electorales de la Secretaria General de la Presidencia. La hermana que, en palabras de Epstein, constituye el enlace entre el presidente y el esquema de negocios que lo incubó. “Desde el principio, Javier decía: 'Eso lo tenés que hablar con Karina'. No es casualidad; son un equipo, son lo mismo", sostuvo el economista que asesoró a los Milei durante la campaña 2023. A juzgar por las evidencias que se acumulan en expedientes judiciales sobre pagos a cambio de encuentros, la frase es propia de un testigo de cargo.
Hace 17 horas
Con Vaca Muerta, Argentina lidera el ranking de países productores de gas de la región
Según el último informe de la OLACDE, la Argentina ocupa la primera posición con un 21% del total producido en América Latina y el Caribe. En petróleo, está en cuarto lugar.
Hace 20 horas
Nuevo viaje de Milei a Estados Unidos: asistirá a los festejos del 4 de julio
El Presidente argentino planifica participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericana. La fecha coincide admás con el Mundial.
Hace 20 horas
El riesgo país perfora los 500 puntos pero el mercado no abre el financiamiento
La caída del riesgo país hasta los 488 puntos refleja la mejora de los bonos y el respaldo financiero al programa económico de Javier Milei, aunque el mercado todavía mantiene dudas sobre la acumulación de reservas.
Hace 21 horas
JP Morgan puso en duda que alcance del RIGI para atraer inversiones genuinas
En un informe distribuido entre sus clientes internacionales, la entidad financiera sostuvo que “la pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes".
Hace 23 horas
El empleo industrial pyme perdió casi 49 mil puestos en un año y se profundiza la crisis
La industria manufacturera perdió 48.950 puestos de trabajo registrados en un año y encadenó 26 meses consecutivos de caída del empleo formal. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria y la estabilidad financiera, con recesión.
10:31 | 29/05/2026
Lemoine acusó al subsecretario de universidades de conspirar contra Gobierno
La diputada de La Libertad Avanza deslizó que Alejandro Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias, está detrás de los ataques contra figuras del oficialismo y recordó su vínculo con el empresario Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano.
Lilia Lemoine y Alejandro Álvarez.
08:05 | 29/05/2026
Milei dialogó por teléfono con el canciller alemán Friedrich Merz
El Presidente mantuvo una comunicación con el líder alemán para fortalecer el vínculo con Europa. También se reunió con el magnate británico Maurice Ostro.
00:05 | 29/05/2026
El rechazo al Gobierno proyecta una derrota de Milei en el balotaje
La gestión de Javier Milei mantiene altos niveles de rechazo, según la nueva encuesta de la consultora brasileña AtlasIntel. Tres de los cuatro primeros dirigentes de mejor imagen pertenecen a la oposición.
18:15 | 28/05/2026
No hay repunte para la industria: la UIA adelantó que volvió a caer en abril
La UIA advirtió que la actividad industrial volvió a mostrar caídas en abril, con retrocesos en autos, construcción, bebidas y consumo energético.
17:40 | 28/05/2026
Qué esperan los argentinos de Milei en los próximos 6 meses
Una encuesta reveló cuáles son los principales temores sobre el futuro económico y político del país durante el gobierno de Javier Milei.
17:04 | 28/05/2026
El New York Times reveló los motivos del desembarco de Peter Thiel en Argentina
El artículo del medio estadounidense señaló que el dueño de Palatine encontró en el presidente Javier Milei "un aliado ideológico" y que Argentina aparece como un refugio ante la posibilidad de "una guerra nuclear" la "inteligencia artificial desbocada" y el cobro de impuestos a multimillonarios.