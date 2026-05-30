El gobierno de Milei buscará aprobar leyes claves durante el Mundial y pide a sus diputados que no viajen

Con el Mundial 2026 ya cerca de comenzar, el gobierno de Javier Milei planea aprobar leyes importantes en el Congreso durante la cita mundialista. Por ese motivo, ya le habría solicitado informalmente a sus diputados y senadores que no viajen a Estados Unidos a alentar al equipo de Lionel Messi.

La intención del oficialismo es que mientras la selección argentina defienda el título de campeón, el Congreso sesione y apruebe dos de las leyes más importantes para el Gobierno en este año: el Super RIGI y la derogación de las elecciones primarias (PASO).