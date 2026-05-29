Uno por uno, todos los impuestos a los ricos que bajó o eliminó Milei

Es mentira que el gobierno de Javier Milei no apoye la redistribución de la riqueza. Solo que lo hace desde los más pobres hacia los más ricos. Desde Bienes Personales a las retenciones, son varios los casos en los que el gobierno libertario redujo o eliminó impuestos a los sectores más pudientes.

El Presidente decidió retomar la discusión esta semana. "No sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos", dijo en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), respondiendo y atacando al periodista Diego Iglesias, quien había afirmado que "la batalla cultural es aumentar impuestos".

Marcos Galperin, fundador y presidente de Mercado Libre, segundo hombre más rico del país con una fortuna de 7.200 millones de dólares, se coló en la discusión al afirmar que "sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado".

Pero su aclaración no parece ser necesaria. La administración mileísta actuó constantemente a favor de los más ricos al reducir o eliminar varios tributos que hacen a la redistribución de la riqueza.

Impuesto a los bienes personales

Uno de los casos más claros de reducción de impuestos a los ricos concedida por Javier Milei se dio en Bienes Personales mediante el llamado Paquete Fiscal, que el oficialismo sancionó en junio de 2024 junto con la Ley Bases.

Se trata del impuesto que grava al patrimonio de las personas físicas, especialmente sobre los bienes situados en el país, aunque en ocasiones también sobre bienes en el exterior. Afecta a las personas que, en cada período fiscal, superen cierto umbral con su patrimonio.

Mediante el Paquete Fiscal (ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), el Gobierno situó el mínimo no imponible de este impuesto en 100 millones de pesos de entonces para el período fiscal 2023 (que se recaudó durante 2024), lo que supuso un enorme salto respecto a los 10 millones de pesos del período fiscal anterior, casi cinco veces superior a la inflación interanual de ese año. Hoy, ese umbral es de 384 millones de pesos.

Además, en esa misma ley, el oficialismo redujo la alícuota progresivamente, que de un máximo de 1,50% pasará a un máximo de 0,25% a partir del período fiscal 2027. Y, en paralelo, estableció un "régimen especial" (REIBP) con beneficios extra para gravámenes patrimoniales futuros para quienes adelanten sus contribuciones de Bienes Personales por varios períodos.

Blanqueos de capitales

En el mismo Paquete Fiscal de mediados de 2024, el oficialismo sancionó el primer blanqueo de capitales, mediante el que eximió de cualquier carga tributaria o sanción a los activos regularizados por hasta 100.000 dólares, junto con alícuotas bajas, de hasta un 15% para los montos que excedan ese umbral.

De este modo, quienes adhirieron al blanqueo quedaron eximidos de numerosos impuestos, informó oficialmente la ARCA, como Ganancias, Bienes Personales, IVA e impuesto al cheque, entre otros.

Posteriormente, en mayo de 2025, el Gobierno estableció el denominado "neoblanqueo", que, aunque no supuso formalmente una eximición impositiva, sí representó un beneficio para sectores de altos ingresos al permitirles introducir al sistema bancario fondos de dudoso origen sin ninguna penalidad.

Impuestos a autos de lujo

En enero de 2025, Javier Milei decretó la eliminación o reducción de los impuestos a la compra de vehículos, tanto de autos como de motos, en algunos casos de lujo. En concreto, eliminó hasta junio de 2027 los impuestos internos para autos valuados entre 41 y 75 millones de pesos, mientras que redujo a la mitad (de 35% a 18%) la alícuota para autos de más de 75 millones de pesos. Además, se dispuso la eliminación de impuestos internos para motos de entre 15 y 23 millones de pesos.

Pero, además, mediante el mismo decreto se eliminaron impuestos internos para la compra de todos los artículos incluidos en el artículo 38 de la Ley 24.674, que también alcanza a embarcaciones y aviones o helicópteros de lujo.

La medida implicó, al mismo tiempo, la eliminación de aranceles a la importación de autos eléctricos e híbridos, con un cupo anual de hasta 50.000 unidades.

Impuesto PAIS

El impuesto PAIS, que había sido establecido por Alberto Fernández mediante la Ley de Solidaridad Social y gravaba la compra minorista de dólar ahorro, fue eliminado por Javier Milei en diciembre de 2024.

Suponía un tributo del 30% al momento de su derogación. A ello se sumaba otro 30% en concepto de adelanto de Ganancias en caso de corresponder. También gravaba la compra de servicios y bienes con tarjeta en el exterior, así como la importación de productos.

Evidentemente, el impuesto PAIS no suponía un impuesto a los ricos ni al lujo, pero sí estaba orientado a sectores relativamente acomodados o pudientes de la población. En 2024, tuvo un peso del 5,2% sobre el total recaudado por la ARCA, por lo que su eliminación, gracias a la regla de déficit cero, implicó la necesidad de un mayor ajuste sobre el resto de las partidas que afectan de manera más general a toda la población.

Retenciones

El Gobierno también tuvo una sinuosa relación con los derechos de exportación al agro, uno de los sectores acomodados que, pese al atraso cambiario, es de los pocos que sostiene la actividad económica.

En agosto de 2024, Milei redujo las retenciones a las carnes en un 25%, mientras que las eliminó para los productos derivados de la cadena cárnica. Luego, en enero de 2025, anunció una rebaja temporal de las retenciones a los granos, entre ellos la soja, de entre 1,5 y 7 puntos porcentuales, además de una eliminación permanente de las retenciones a las economías regionales.

Aunque inicialmente la baja de derechos de exportación para los granos debía tener vigencia por seis meses, en julio del año pasado el mandatario anunció que la reducción se haría permanente. Luego, hace dos semanas, Milei dio a conocer que establecería una nueva baja escalonada y permanente de las retenciones a cereales y granos. Para la soja comenzarán en enero de 2027 y, en caso de que el Gobierno sea reelecto, permitiría establecer retenciones cero a este cultivo a fines de 2028.

RIGI

Por último, el RIGI, sancionado como parte de la Ley Bases de mediados de 2024, supone una amplia gama de beneficios impositivos para las grandes empresas que realicen inversiones de al menos 200 millones de dólares en sectores estratégicos.

En concreto, reduce en 10 puntos la alícuota del impuesto a las ganancias, reduce los gravámenes al retiro de dividendos a partir del cuarto año de inversión, elimina los derechos de exportación desde el tercer año y exime el cobro de derechos de importación. El Súper RIGI, que el Gobierno envió al Congreso esta semana, busca establecer beneficios impositivos todavía más amplios para la mayoría de estos ítems.