Mucho más que ver videos: el inesperado giro que dio YouTube para los usuarios premium

Fuente: La Verdad Noticias.

Los números que presenta YouTube para justificar la movida son difíciles de ignorar: los usuarios Premium vieron más de 800 millones de horas de podcasts en abril de 2026 y YouTube Podcasts supera los 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Con esa base, el paso lógico es mejorar retención, frecuencia de uso y descubrimiento. Y las tres funciones nuevas van exactamente en esa dirección.

1. Modo On-the-go: podcasts diseñados para moverse

La función más concreta de las tres apunta a quienes escuchan podcasts mientras caminan, corren o viajan en transporte. El modo On-the-go ofrece controles amigables para cuando estás en movimiento: acceso más fácil a saltar hacia adelante y hacia atrás, optimizando la forma en que se escucha mientras se está activo. La propia app detecta si te estás moviendo y muestra una notificación sugiriendo el cambio de interfaz de forma automática.

Cómo activarlo: ir a Configuración dentro del reproductor de video → tocar "Más" → activar "On-the-go". Por ahora está disponible para usuarios Premium en Android; la llegada a iOS se anunció para los próximos meses.

2. Velocidad automática: la IA que ajusta el ritmo sola

La segunda función resuelve uno de los puntos de fricción más comunes del consumo de podcasts: ajustar manualmente la velocidad de reproducción. La función de velocidad automática está diseñada para hacer que la escucha sea más eficiente al ajustar inteligentemente la velocidad de reproducción durante el habla más lenta o los segmentos con mayor densidad de información.

La lógica es simple: cuando el conductor del podcast habla más despacio o hay silencios, la IA acelera levemente. Cuando el contenido es más denso o técnico, baja el ritmo. El resultado es una experiencia más fluida sin que el usuario tenga que intervenir.

3. Pide a Music con podcasts: recomendaciones por estado de ánimo

La tercera función es la que integra más directamente la IA de Gemini. Pide a Music ahora permite pedir recomendaciones de podcasts usando lenguaje natural según tu estado de ánimo o creadores favoritos. Esta característica ya estaba integrada en YouTube Music para generar listas de reproducción personalizadas y ahora ofrece recomendaciones sobre lo que necesitas o te gusta.

El funcionamiento es conversacional. En lugar de buscar por categorías, el usuario puede escribir algo como "quiero un podcast de ciencia para escuchar en el colectivo" o "recomendame algo de misterio para un viernes a la noche", y el sistema genera sugerencias personalizadas basadas en el historial de escucha y el contexto.

La estrategia de YouTube contra Spotify

Las tres funciones se activan manualmente desde la configuración, ya que no vienen habilitadas por defecto. El mercado del podcasting dejó de ser un terreno exclusivo para las aplicaciones nativas de audio como Audible o la propia Spotify. Consciente de que millones de personas utilizan su plataforma como un reproductor de sonido encubierto, YouTube decidió implementar grandes cambios para optimizar este hábito de consumo. La apuesta de la plataforma es usar su escala —1.000 millones de usuarios de podcasts— y la IA de Gemini como diferencial frente a competidores que no tienen esa masa crítica.