Macri prepara al PRO para las elecciones 2027 y juega con una posible candidatura

Mauricio Macri reunió a los legisladores provinciales del PRO en todo el país para ordenar el discurso amarillo en medio de la ola libertaria. El ex mandatario les pidió que preparen equipos para competir en las elecciones de 2027 en todos los niveles. Entre chistes, jugó con la posibilidad de su candidatura y anticipó que piensa estar políticamente activo hasta sus 100 años. Defendió su gestión presidencial y con números en la mano dijo que la economía estaba mejor en junio de 2019 que ahora con Javier Milei.

"Los niveles económicos de ahora no siquiera se parecían a los que había en junio de 2019, previo a la debacle de las PASO”, reprodujo uno de los testigos sobre la línea que trazó el expresidente en un intento por reivindicar su gobierno. Instruyó a los referentes a sostener que “dónde gobierna el PRO la gente vive mejor”.

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“Vamos a tener una propuesta propia. En 2019 nos tocó perder pese a que muchos de los índices que mostraban que estábamos saliendo del ajuste. Lo que no podemos es tirar por la borda todo lo que se hizo estos años y el esfuerzo enorme de la gente”, analizó el legislador porteño Waldo Wolff al retirarse del encuentro. “Trabajamos en armar equipos consistentes y coherentes para ser competitivos en 2027. Está encendida la ‘Macri señal’. Para nosotros es súper importante tener candidatos en todo el país”, expresó ante El Destape una exultante Laura Alonso.

En clave económica, Wolff cuestionó el sesgo ideológico del Presidente libertario. “El trabajo de un espacio que lidera no es solo marcar el rumbo sino hacer que nadie se quede atrás. Ahí están los equilibrios que requiere un país. Precisamos todo el mercado posible y todo el Estado necesario. Hay que terminar con esas ideologías tan rígidas. El mercado sólo no te arregla y el estado elefantiásico tampoco. Ahí es donde entra la mano del que conduce”, le reclamó a Milei.

La actividad forma parte de la renovada agenda que Mauricio Macri encabeza, con recorridas y actos por todas las provincias. El próximo turno lo hará en Santa Fe, dónde además se prevé un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el entrerriano Rogelio Frigerio. En este momento, el deseo de Mauricio es contrastar con La Libertad Avanza desde las formas. Que el PRO se constituya como un espacio sin internas y que ante los escándalos que azotan a la Casa Rosada, se pare como una fuerza republicana y transparente. “Tenemos que preparar propuestas sobre transparencia, control y de agenda republicana”, señaló otro de los presentes.

“Acá estamos representamos un partido liberal republicano y que mejora la vida de las personas”, defendió la legisladora porteña Silvia Lospennato y definió el contorno del macrismo en este momento. “Mauricio nos dijo que nos preparemos porque tenemos que ser parte importante de lo que viene que es la etapa de construir”, concluyó.

Durante la reunión en la sede partidaria del Balcarce al 400, Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, los dirigentes avanzaron en conversaciones para reconstruir un espacio federal permanente de coordinación legislativa del PRO, retomando la experiencia del Foro Federal de Legisladores Provinciales que funcionó hasta 2023. En ese camino crearon un grupo de WhatsApp para permanecer en contacto.