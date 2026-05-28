Rodolfo Barili reveló que su compañero se despide de Telefe tras 20 años de trabajar a la par.

El periodista Rodolfo Barili causó conmoción tras protagonizar una emotiva despedida a un histórico compañero de trabajo, Marcelo Dolina, quien fue su camarógrafo durante 24 años.

El conductor le dedicó unas tiernas palabras cuando llegó al final del programa y expresó: “No lo hago nunca, señor director. Hoy, porque somos muchos y una familia, hoy se va uno de los que me enfoca a mí desde hace 24 años".

Luego agregó: “Te queremos y te vamos a extrañar. Doli, crack. Toda una vida... toda una vida. Y a ver, enfócame por última vez”.

Luego de este grandioso gesto al aire, el periodista decidió publicar el fragmento de la transmisión en sus redes sociales y expresó unas sentidas palabras: “Una vida en Telefe. Una vida detrás de cámara apuntando con su lente a todos los que alguna vez viste en la pantalla del canal”. Además sumó: “Su última toma fue anoche. Y así pudimos decirle 'gracias'. Por lo que viene de ahora en más en tu vida Dolina querido. Un placer el viaje juntos. Ésta siempre será tu casa”.

Las reacciones de los usuarios ante la emotiva despedida de Rodolfo Barili

Rodolfo Barili conduce el noticiero central de Telefe desde hace más de 20 años. Ingresó al canal en 1993 y desde 2002 está al frente de la edición nacional de Telefe Noticias. Durante esos años, estuvo a la par de su camarógrafo, Marcelo Dolina.

En este contexto, el periodista decidió dejar unas palabras emotivas tras la despedida al aire de su compañero y la publicación no tardó en causar revuelo. Varios usuarios, entre ellos colegas y seguidores, decidieron dejar comentarios de aliento para el periodista en la plataforma digital.

Además remarcaron el tierno detalle a su ex colega de piso, quién estuvo a su lado por más de 20 años: "Hermoso gesto"; "Grande Doli"; "Tremendo gesto, aplausos a todo el equipo"; "Reconocer tantos años de trayectoria de su compañero, eso habla mucho de tu persona"; "Me hiciste emocionar".