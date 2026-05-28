El desopilante comentario de Nancy Pazos sobre Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann volvió a protagonizar un tenso cruce con una estudiante este último miércoles 27 de mayo, en el marco de las tomas que se están efectuando en diferentes colegios por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En esta ocasión, el periodista le planteó a la joven que "para educarse hay que ir a estudiar, hay que ir a la facultad, no a la calle", pero la respuesta lo dejó sin palabras: "Hace falta estudiar y también hace falta luchar, porque cuando tenemos docentes que cobran salarios de miseria por los cuales no pueden venir a dar clase, entonces no podemos estudiar".

En esa misma línea, la alumna habló también de la situación edilicia y económica que atraviesan muchos de sus compañeros de la Universidad de Buenos Aires: "Tenemos una facultad llena de ratas, no tenemos bancos. Es una facultad donde los pibes no pueden pagar la SUBE para llegar a cursar. Una facultad donde no podemos comprar ni un apunte, ¿cómo estudiamos?", completó.

Todo ese intercambio se viralizó en las redes sociales, a tal punto que diferentes figuras de la televisión dieron su punto de vista al respecto. Una de ellas fue Nancy Pazos, quien en un móvil se refirió a su colega y dejó una frase desopilante.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre Eduardo Feinmann?

Al ser consultada por este tema, Nancy lanzó picante: "Está grande Eduardo". Seguido a ello, hizo un planteo que sorprendió a muchos: "Vamos Eduardo, un poco más de actividad nocturna, como le dirían a una mujer: está mal atendida". "En realidad, nada, es su estilo y yo respeto los estilos de cada uno. De hecho a mí Eduardo me divierte mucho", confesó.

"Eduardo en ese sentido siempre fue de derecha, tiene su postura de cumplir la ley. No sé que dirá Eduardo a que justamente el Gobierno no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Los chicos están haciendo uso de su derecho de reclamar como pueden", concluyó.