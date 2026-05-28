Desde la Fórmula 1 hasta su novia: los saludos que recibió Franco Colapinto por su cumpleaños

Colapinto cumplió 23 años este miércoles.

Después de obtener su mejor resultado en la Fórmula 1 con el sexto lugar en el GP de Canadá, Franco Colapinto cumplió 23 años este miércoles 27 de mayo, en una jornada en la que tuvo mucho por celebrar considerando sus recientes resultados. Justamente, el natalicio del pilarense se dio un mes después de que haya blanqueado su romance con Maia Reficco, quien ya lo acompañó varias veces en el paddock y no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo por su cumple en las redes sociales.

A través de una story de Instagram, la actriz estadounidense le dedicó un mensaje a su enamorado. “Que los cumplas feliz, @francolapinto”, escribió Maia junto a un emoji de un corazón blanco y algunas fotografías. En una de las imágenes, se los ve juntos sacándose una selfie mientras Franco la abraza, mientras que en las otras dos solamente se ve al piloto argentino, en una delante de la Torre Eiffel y en la otra con su equipaje en el aeropuerto.

Por fuera del posteo romántico de la artista, el pilarense también recibió otros saludos en las redes oficiales de la F1. En X, la máxima categoría le dedicó un mensaje que recordó a sus buenos resultados en las últimas fechas: “De fuerza en fuerza en 2026 ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto”. Con distintas palabras, el tono se repite en la cuenta de Instagram del certamen: “Franco es el cumpleañero recién salido de su mejor Grand Prix. Mucho que celebrar, te deseamos un día maravilloso, @francolapinto”.

Claro que, en medio de tantos saludos, Alpine no iba a quedarse atrás, aunque con un mensaje algo más escueto. “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, lanzaron inicialmente desde el equipo galo, pero posteriormente se subieron más fotos del argentino, en las que se agregó: “Nuestras fotos favoritas de FC43 en su cumpleaños”.

Por otra parte, Pierre Gasly compartió un video en una story de Instagram en la que acompaña a Colapinto en su cumpleaños. Mientras se trasladan dentro de un coche, se puede apreciar que el cumpleañero lleva una porción de torta con una vela que dice “23” e incluso se ve a Franco decir “feliz cumpleaños” y soplar la vela, un video que fue acompañado por un mensajito de Gasly: “¡Feliz cumple, Fran!”.

Así celebro Maia el cumple de Franco en las redes.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Canadá, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco. Allí se desarrollará el Gran Premio de Mónaco por la sexta fecha entre el 5 y 7 de junio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.