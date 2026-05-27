La Matanza fortalece la enseñanza en robótica e inteligencia artificial en las escuelas secundarias

El Municipio de La Matanza puso en marcha una nueva etapa del modelo educativo de innovación tecnológica mediante la entrega de más de 200 kits de robótica y electrónica en escuelas secundarias del distrito. El programa está diseñado para estudiantes de 1°, 2° y 3° año, quienes se introducen en el pensamiento computacional y el uso de tecnologías emergentes a través de experiencias pedagógicas situadas. Esta política educativa permite que las y los jóvenes desarrollen habilidades en el manejo de sensores, actuadores y sistemas de control remoto, integrando conocimientos teóricos con la resolución de problemas prácticos en el aula.

La propuesta pedagógica se destaca por su enfoque integral, abarcando desde la robótica básica hasta aplicaciones complejas de inteligencia artificial (IA), como el reconocimiento de voz y la clasificación de residuos mediante algoritmos. El proyecto no solo contempla la provisión de equipamiento, sino que incluye un esquema de formación docente continua que combina talleres técnicos presenciales y seguimiento pedagógico permanente. De esta manera, se asegura que los equipos institucionales cuenten con el respaldo necesario para transformar los kits en herramientas de aprendizaje colaborativo y creatividad.

Con la nueva implementación, el Gobierno local continúa fortaleciendo la educación pública, y brinda mejoras en su calidad que responden a las demandas del siglo XXI. A pesar de la crisis nacional, en La Matanza la inversión en infraestructura educativa y capacitación docente continúa para sostener el círculo virtuoso de la educación y así garantizar el presente y futuro de la juventud del distrito. Al acercar la inteligencia artificial y la metodología STEAM a las aulas, las y los estudiantes estarán más preparados para insertarse en sectores productivos y tecnológicos de alta calificación.

Modelo educativo de vanguardia: Círculo virtuoso de la educación

Cabe destacar que, La Matanza es Ciudad del Aprendizaje, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en reconocimiento a las políticas educativas que desarrolla el intendente Fernando Espinoza, con una fuerte apuesta a la innovación y la tecnología, y destacando el acompañamiento a familias y docentes.

En el último tiempo, desde la Secretaría de Políticas Educativas a cargo de Silvina Gvirtz, el Municipio incorporó diferentes metodologías de aprendizaje como el método STEAM, enfoque educativo integrador que desarrolla una mentalidad de innovación y pensamiento crítico, combinando Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Además, con la nueva herramienta del Machine Learning (Aprendizaje automático), que es una rama de la IA que busca que las y los estudiantes comprendan y se entusiasmen con el potencial de esta tecnología, el aula tradicional se transforma en un espacio dinámico y personalizado. Estas novedosas alternativas pedagógicas potencian la cultura Maker en las escuelas, el aprender haciendo, que cambia los métodos tradicionales y fomenta que las alumnas y alumnos diseñen sus propias soluciones a problemas concretos, a través de la creación y la fabricación de objetos físicos o digitales utilizando herramientas tecnológicas.