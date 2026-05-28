A qué hora y qué días está el programa de Mario Pergolini "Otro día perdido" en El Trece

El nuevo programa combina humor, actualidad, entrevistas e invitados especiales en formato late night show

El regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta generó gran expectativa entre los seguidores del conductor y del formato late night show. Con Otro Día Perdido, el histórico creador de ciclos como CQC volvió a la pantalla chica después de 15 años, con una propuesta que combina humor, actualidad, música e invitados especiales.

El regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta

Después de una extensa ausencia de la TV abierta, Mario Pergolini regresó con un proyecto que marca uno de los grandes estrenos del año en El Trece. El conductor, reconocido por programas emblemáticos como CQC y ¿Cuál es?, apostó a un formato nocturno con fuerte impronta humorística y análisis de actualidad.

El nuevo ciclo, titulado Otro Día Perdido, se incorporó a la programación del canal dentro del horario central nocturno, una de las franjas de mayor audiencia de la televisión argentina.

La propuesta tiene formato de late night show y busca combinar distintos elementos de entretenimiento, entre ellos monólogos, ironía, entrevistas y música en vivo. El programa además representa el retorno de Pergolini a un estilo televisivo con el que logró consolidar una carrera marcada por el humor y la crítica social.

De qué trata Otro Día Perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini

Según informó El Trece, Otro Día Perdido cuenta con producción general de Diego Guebel y Alejandro Borensztein, dos nombres históricos ligados al entretenimiento y al humor televisivo.

El ciclo también tiene la participación de Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, quienes acompañan a Mario Pergolini en diferentes segmentos del programa.

El formato incluye monólogos sobre actualidad, sketches humorísticos, entrevistas e invitados especiales, además de espacios musicales en vivo. La propuesta apunta a recuperar el espíritu clásico de los late night shows, adaptado al contexto actual de la televisión y las plataformas digitales.

Con un tono irónico y descontracturado, el conductor volvió a posicionarse como una de las figuras más comentadas de la pantalla argentina tras varios años alejado de los estudios de televisión abierta.

A qué hora y qué días se emite Otro Día Perdido en El Trece

Mario Pergolini regresó a la televisión abierta con Otro Día Perdido tras 15 años alejado de la pantalla chica.

Quienes quieran seguir Otro Día Perdido pueden verlo de lunes a viernes por la pantalla de El Trece. El programa se emite desde las 22.30 horas y forma parte de la programación nocturna del canal.

El ciclo sale al aire inmediatamente después de “Es mi sueño”, el programa conducido por Guido Kaczka, que comienza a las 21.30.

La apuesta de El Trece busca fortalecer el segmento de la noche con una figura de peso dentro de la televisión argentina y un formato que históricamente tuvo buena recepción entre el público.

Además de la emisión tradicional por televisión, el programa también puede seguirse mediante plataformas digitales y servicios de streaming asociados al canal.

Cómo ver Otro Día Perdido en vivo

El nuevo programa de Mario Pergolini puede verse en vivo a través de la señal de El Trece y también mediante el canal oficial de YouTube de la emisora para quienes cuentan con acceso a la plataforma.

En cuanto a los servicios de televisión por cable y satélite, estas son algunas de las señales habilitadas para seguir el programa:

Cablevisión: canal 13 en versión analógica y canal 619 HD.

Telecentro: canal 14 digital y canal 1003 HD.

DirecTV: canal 124 y señal HD en el 1123.

Con esta nueva propuesta, Otro Día Perdido se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más comentados de la televisión argentina y marcó el esperado regreso de Mario Pergolini al prime time.