Con la economía frenada, intendentes recurren a PBA para comprar bienes de capital

En medio de una recesión general y con una economía frenada, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a media docena de jefes comunales en su despacho y firmaron contratos de leasing por más de $4.019 millones para la compra de bienes de capital en sus municipios. Junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, 7 intendentes del interior y Conurbano accedieron a la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing.

Se trata de otorgar financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos. La herramienta sirve para dar una auxilio a los distritos en medio de un ahogo financiero del gobierno Nacional hacia la provincia de Buenos Aires.

Tras la reunión que se llevó adelante en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, Kicillof ponderó el rol de la banca pública: “Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestro banco”. “Vamos a continuar asistiendo a los municipios, impulsando el financiamiento productivo local y acompañando a cada familia bonaerense que lo necesite”, afirmó.

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En esta ocasión firmaron los intendentes de General Madariaga, Esteban Santoro; de Moreno, Mariel Fernández; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Rauch, Maximiliano Suescun; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de General San Martín, Fernando Moreira.

Además, el Gobernador dijo que su gestión “asumió el compromiso de hacer todo lo que esté al alcance para acompañar a los intendentes y asegurar que las gestiones municipales puedan dar respuestas a sus vecinos”. Es por ello que, a través de dicha herramienta financiera, “ya asistimos a más de 100 distritos para la adquisición de equipamiento y bienes de capital”, cerró.

Por su parte, Cuattromo sostuvo: “Sabemos que el ahogo financiero por las políticas del Gobierno nacional llega a todos los rincones. Por eso, esta herramienta sigue estando a disposición de todos los municipios que se acercan a nuestro banco”. “A través de Provincia Leasing logramos llegar al 70% de la población de la provincia de Buenos Aires: estamos orgullosos y convencidos del rol que cumple la banca pública para los y las bonaerenses”, añadió.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.